Na zahájení benátského festivalu přijel Tim Burton, cenu převzala Sigourney Weaver

Loňský ročník benátského festivalu byl sice jubilejní osmdesátý, kvůli hollywoodské stávce se však musel obejít bez hereckých hvězd. O to zářivější bude ten letošní, který začal ve středu večer. Po červeném koberci se prošli herec Willem Dafoe, herečky Cate Blanchett, Monica Bellucci, Winona Ryder, Sigourney Weaver či Jenna Ortega, režisér Tim Burton nebo písničkářka Patti Smith.

Následoval slavnostní ceremoniál, na němž Zlatého lva za celoživotní přínos převzala čtyřiasedmdesátiletá Sigourney Weaver známá ze sci-fi sérií Vetřelec nebo Avatar. "Určitě se mi to zdá, jsem ohromená a tak vděčná," řekla a vysloužila si potlesk vestoje. Následně diváci v sále zažili světovou premiéru nového filmu Beetlejuice Beetlejuice od režiséra Tima Burtona.

Jedenáctidenní akce tradičně předznamenává sezonu výročních cen. Filmy, které měly v posledních třech letech premiéru na benátském festivalu, později obdržely 77 nominací na americké ceny Oscar, z nichž 14 proměnily. To dodává přehlídce na atraktivitě, stejně jako přítomnost největších hereckých hvězd. Letos by dále měli dorazit Brad Pitt, George Clooney, Joaquin Phoenix, Daniel Craig, Adrien Brody nebo herečky Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton a zpěvačka Lady Gaga.

"Po dlouhé loňské stávce se letos do Benátek všichni moc těší. Myslím, že takhle nabitý červený koberec jsme ještě neměli," říká umělecký ředitel festivalu Alberto Barbera. Vloni přijelo jen minimum hvězd, neboť herci vyslyšeli výzvu hollywoodských odborů a ze solidarity se stávkujícími odmítli osobně propagovat filmy či seriály, v nichž hrají.

Letos byl naopak zájem tak enormní, že někteří si cestu a ubytování hradí sami. "Jestli to správně chápu, tak produkce neměla kapacitu pozvat všechny. Přesto si spousta talentů vyřídila letenku a hotel po vlastní ose," dodává Barbera.

Burtonův návrat

K nejočekávanějším filmům v nabídce festivalu patří komiksový Joker: Folie à Deux od režiséra Todda Phillipse, v němž hlavní role ztvárnili Joaquin Phoenix a Lady Gaga, dále životopisný snímek o operní pěvkyni Marii Callas, již ztvárnila Angelina Jolie, nebo drama Queer. To podle románu Williama Burroughse natočil Luca Guadagnino v hlavní roli s Danielem Craigem.

Alberto Barbera už film viděl a avizuje, že Craigova homosexuální postava má na plátně několik pikantních erotických scén. Spousty sexu ale podle uměleckého ředitele obsahují i další snímky vybrané do letošního ročníku. "Jako kdyby posledních deset patnáct let bylo zakázané ukazovat sex na plátně. Nechápu to. Možná fungovala nějaká autocenzura. Každopádně teď se sex do filmů vrací," konstatuje Barbera.

Jako zahajovací film pořadatelé vybrali Beetlejuice Beetlejuice, pokračování hororové komedie Tima Burtona z roku 1988 o páru duchů, do jejichž obrovského domu se nastěhovali módní Newyorčané. Novinku natočil opět Burton s původními herci Michaelem Keatonem, Catherine O'Hara a Winonou Ryder, které doplňují Willem Dafoe či herečky Monica Bellucci a Jenna Ortega. Česká kina začnou snímek promítat hned příští týden.

"Poslední roky jsem byl z filmového průmyslu trochu rozčarovaný. Tenhle film mě znovu nabil energií a dovolil mi vrátit se k věcem, které rád dělám, a také k lidem, se kterými rád pracuji," řekl šestašedesátiletý Burton, jenž momentálně vystavuje v Praze. "Tohle pokračování jsem netočil kvůli penězům, ale čistě z osobních důvodů. Hledal jsem něco, na čem mi opravdu záleželo," dodal.

Beetlejuice Beetlejuice má premiéru mimo soutěž, stejně jako třeba Wolfs, což je akční thriller režiséra Jona Wattse v hlavních rolích s Bradem Pittem a Georgem Clooneym, nebo Broken Rage, novinka veterána japonské kinematografie Takešiho Kitana.

2:16 Film Beetlejuice Beetlejuice začnou česká kina promítat 5. září. | Video: Vertical Entertainment

Benátský festival dlouhodobě uvádí velkorozpočtové hollywoodské hity i umělecké snímky, stejně jako zve etablované herce po boku těch začínajících. Letos více než půlku soutěžních filmů natočili režiséři, kteří sem přijíždějí poprvé.

"Samozřejmě tu budeme hostit mnoho úžasných tvůrců a uvedeme některé z nejočekávanějších filmů sezony. Ale čeká nás také spousta objevů a svěžích tváří z celého světa. Benátky jsou zrcadlem světové kinematografie," věří Alberto Barbera.

Agentura AFP upozorňuje i na další faktor, díky němuž Benátky poslední roky poutají minimálně stejnou pozornost jako květnový festival ve francouzském Cannes. Zatímco ten nadále nezve zástupce videoték, firmy jako Netflix či HBO své novinky vozí do Benátek. Premiéru tu dříve měly například černobílý umělecký snímek Roma, jejž natočil Alfonso Cuarón, nebo Maestro, loňský portrét dirigenta Leonarda Bernsteina.

Letos diváci poprvé uvidí třeba nový televizní seriál Disclaime v hlavní roli s herečkou Cate Blanchett. Natočila ho platforma Apple TV+.

Česká stopa

Soutěžní porotě předsedá francouzská herečka Isabelle Huppert. Ta před zahájením upozornila, že kinematografie má za sebou několik těžkých let a celosvětové prodeje vstupenek do kin se stále nevrátily na úroveň před pandemií koronaviru.

"Všem nám záleží na tom, aby kinematografie prosperovala co nejvíc. Poslední roky naopak spíš slábla," myslí si jedenasedmdesátiletá hvězda, jejíž rodina provozuje dvě malá artová kina v Paříži. Svou účastí na letošním ročníku festivalu chce Isabelle Huppert pomoct trend zvrátit. "Právě od toho jsou festivaly, které fungují jako malé ekosystémy a potvrzují, nakolik je pro nás film důležitý," věří.

V porotě dále zasedají například čínská herečka Čang C’-i nebo polská režisérka Agnieszka Holland.

O hlavní cenu, Zlatého lva, bude soutěžit 21 filmů včetně například prvního snímku respektovaného španělského režiséra Pedra Almodóvara natočeného v angličtině. Pořadatelé vybírali z více než 4000 přihlášek, vítěze oznámí příští sobotu večer. "Dost by mě překvapilo, kdyby se nový Pedro Almodóvar, Queer od Lucy Guadagnina nebo Joker: Folie à Deux nedostaly na příští předávání Oscarů," uzavírá Alberto Barbera.

Ve vedlejších sekcích Orizzonti a Orizzonti Extra budou představeny také film After Party debutujícího českého režiséra a scenáristy Vojtěcha Strakatého nebo dokumentární snímek o neapolské astroložce Lucianě, jejž natočil slovenský rodák Peter Kerekes.

Český snímek vypráví o o bezstarostném životě mladé Jindřišky, který se radikálně změní, když rodině kvůli otcovým dluhům přijdou exekutoři zabavit dům.

Krátkometrážní dílo Křehký domov od Ondřeje Moravce a Victorie Lopuchinové je pak na programu v sekci Venice Immersive představující snímky, jež mísí digitální a reálné fyzické prvky. Film kombinací těchto technik přenáší diváky do obývacího pokoje ukrajinské rodiny, která se musí rozhodnout, zda zůstat, či odejít z domova ohroženého válkou.

Mimo soutěžní sekce bude mít premiéru v Benátkách sedmidílná minisérie režiséra Thomase Vinterberga, držitele Oscara za film Chlast. Jmenuje se Families Like Ours a natočena byla v Hradci Králové, Hýskově, Bílině, Kladně, Modleticích, v Praze nebo okolí. Na pobídkách vyplatilo Česko tvůrcům více než 15 milionů korun.