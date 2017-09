Zabij si svého zombíka! Blíží se mobilní hra podle seriálu Živí mrtví ve stylu Pokémon Go

včera

Datum vydání hry zatím není známo

Americká televizní stanice AMC, která vysílá úspěšný zombie seriál Živí mrtví (The Walking Dead), chystá ve spolupráci s firmou Next Games hru na mobilní telefony. Aplikace je rozšířenou verzí reality stejně jako populární Pokémon Go. Tentokrát se však neloví roztomilé příšerky, ale zabíjí hladoví zombíci. V herním traileru jsou vidět palné zbraně, katana, granát či Daryl s kuší a další známé postavy ze seriálu. "Bojuj s nimi na ulicích, v parku, na gauči nebo kdekoli chceš," lákají tvůrci hry. Aplikace bude dostupná pro Android telefony a iPhony. Přesné datum uvedení zatím nebylo oznámeno.

autor: mad

