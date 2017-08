před 6 hodinami

Halsey, sestry Haimovy, Dua Lipa, Fazerdaze a Feist. Všechny tyto ženy - hudebnice vydaly před nedávnem nové desky. Ačkoliv žánrově stojí i na zcela opačných stranách - Dua Lipa se věnuje současně zprodukovanému popu, kdežto Feist "do it yourself" písničkářství - téma mají všechny veskrze stejné: (nepovedenou) lásku a mezilidské vztahy.

Související