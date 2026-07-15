Z Prahy zamíří do Itálie na výstavu vzácná středověká památka

Z Prahy na výstavu do Itálie zamíří vzácná středověká památka - takzvaný pražský fragment Markova evangelia. Oznámili to ve středu organizátoři výstavy, která začne v září v severoitalském městě Aquileia. Památku získal pro pražskou katedrálu svatého Víta císař Karel IV. ve 14. století.
Pražský fragment byl součástí raně středověkého Aquilejského kodexu, který obsahoval jednu z prvních verzí Markova evangelia. Původně se tradovalo, že evangelium obsažené v kodexu napsal samotný Marek, pozdější výzkumy ale tuto domněnku vyvrátily. Kodex podle odhadů vznikl v šestém století.
Část kodexu získal při své cestě do Itálie císař Karel IV., který byl vášnivým sběratelem relikvií. Další dvě části vzácného středověkého kodexu se nyní nacházejí ve sbírkách v Cividale del Friuli a v Benátkách.
"Pro nás to opravdu hodně znamená," řekl o zápůjčce z Prahy Roberto Corciulo, předseda nadace Fondazione Aquileia, která výstavu pořádá. Podle něj je to poprvé od 14. století, co se podaří trojici fragmentů shromáždit na jednom místě. Fragmenty budou ústřední částí expozice, která představí i širší historický kontext. "Shromáždit tyto tři fragmenty dohromady má velmi silný symbolický význam s odkazem na naši evropskou minulost a na křesťanské kořeny Evropy," uvedl Corciulo.
Jednání o zápůjčce do Itálie trvalo zhruba dva roky, řekla koordinátorka výstavy Martina Dlabajová. Přivést pražský fragment do Itálie bylo podle ní pro město Aquileia dlouhodobým snem. Předpokladem pro zápůjčku bylo splnění podmínek, které stanovili vlastník, Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze, a správce památky, Archiv Pražského hradu při Kanceláři prezidenta republiky. "Nám se podařilo je všechny splnit, což si vyžádalo investice do bezpečnosti, pojištění," uvedla Dlabajová.
Výstava s názvem Markovo evangelium. Sedm století. Tři zlomky. Jeden evropský příběh se otevře v Aquileii 12. září 2026 a potrvá do 25. dubna 2027. Právě v tamní bazilice byl původně kodex uchováván. Aquileia je dnes třítisícové město, ve středověku však byla duchovním centrem evropského významu a sídlem patriarchátu. Město se pyšní řadou památek z období Římské říše a středověku.
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