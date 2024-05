Kdy o sobě lidé nechávají rozhodovat. Hvězdně obsazený film v Cannes sklízí chválu

Řecký režisér Yorgos Lanthimos říká, že jeho často temně vtipné filmy jsou možná zvláštní, ale nejsou zvláštnější než realita. Na festivalu v Cannes tento týden představil svůj už třetí snímek s herečkou Emmou Stone. Ten předchozí, loňští Chudáčci, jí vynesl Oscara. Novinka se jmenuje Milé laskavosti a uvedou ji také česká kina.

Padesátiletý Lanthimos na sebe upozornil absurdními černými komediemi jako Humr, v němž single lidé musí podstoupit proměnu, pokud nenajdou partnera, či právě frankensteinovskými Chudáčky.

Zvláštní je také jeho novinka. Film Milé laskavosti sestává ze tří částí odehrávajících se okolo amerického New Orleans. Každá má jiný děj, avšak účinkují v ní stejní herci a objevují se v ní příbuzná témata týkající se paranoie, dynamiky moci v mezilidských vztazích nebo prahu násilí.

"Vy si nemyslíte, že je svět zvláštní? Možná je zvláštnější než naše filmy," reagoval Yorgos Lanthimos na dotaz, který v Cannes dostal po premiéře. "My pravděpodobně jen reflektujeme to, jaký je ten svět doopravdy," dodal po boku představitelů hlavních rolí, jimiž jsou kromě Emmy Stone další známí herci jako Jesse Plemons, Willem Dafoe, Joe Alwyn nebo herečky Margaret Qualley a Hunter Schafer.

Film byl původně inspirován excentrickým římským císařem Caligulou, známým svými neobvyklými sexuálními preferencemi a výstřednostmi, stejně jako představou, že jeden člověk může mít kompletní kontrolu nad druhým, vysvětluje Lanthimos. Nic jako přesnou interpretaci pro své dílo ale nemá. "Postupuji spíš intuitivně, než že bych měl všechno promyšlené. A také myslím, že je lepší, aby si lidi udělali názor sami," dodává.

První ze tří příběhů vypráví o manažerovi, kterému jeho nadřízený každý den udílí přesné, ručně psané instrukce, jak se má obléct, co má sníst nebo kdy může mít sex se svou ženou.

Za to, že je dotyčný dodržuje, ho nadřízený odměňuje nejrůznějšími sportovními suvenýry. Až když tomu druhému přikáže, aby do někoho ve vysoké rychlosti naboural, začne podřízený uvažovat, zda by se dokázal vzepřít, popisuje britská BBC.

Ve druhé části se objevuje policista, jehož žena záhadně zmizela při potápění. Když ji později najdou na pustém ostrově a zachrání, muž si není jistý, zda se skutečně vrátila tatáž žena. Třetí a závěrečný příběh se točí okolo záhadné sekty a pátrání po ženě, jež dovede oživit mrtvé. Všechny dějové linie spojuje otázka, do jakých extrémů jsou lidé schopní zajít ve vztazích, líčí BBC.

Milé laskavosti jsou po Favoritce z roku 2018 a loňských Chudáčcích už třetím projektem, na němž režisér spolupracoval s pětatřicetiletou Emmou Stone. "Jeho příběhy mě něčím přitahují. Líbí se mi, jak se dívá na svět i lidi a jak o tom vypráví," řekla herečka v Cannes.

Kritici novinku chválí, například podle BBC se v ní režisér vrací ke kořenům a způsobu vyprávění ze starších filmů Humr nebo Zabití posvátného jelena.

Dle časopisu Variety.com snímek nahlíží na pracoviště, do manželství a do světa víry - třech oblastí, v nichž jsou lidé ochotni vzdát se moci a přenechat rozhodování druhým. "Diváci ani na okamžik nemohou tušit, co je čeká v další vteřině. Film je stejnou měrou úžasný jako frustrující, jak se absurdně vzpírá logice, a přitom trefně vypráví o moderní společnosti," tvrdí Variety.com.

Britský deník Guardian snímku udělil čtyři z pěti hvězdiček. Podle něj funguje i režisérův zdařilý nápad obsadit do každého segmentu stejné herce, díky čemuž diváci vidí, jak si titíž protagonisté provádějí tytéž zvláštní věci stále dokola. "Jesse Plemons je často strnulý a nešťastný. Emma Stone hraje líté, schopné, ale někdy také zranitelné a hodně sexuální postavy. Willem Dafoe je samozřejmě charismatický a autoritativní," vypočítává list.

Milé laskavosti jsou jedním z 22 titulů, které v Cannes soutěží o hlavní cenu, Zlatou palmu. Vítěz bude znám v sobotu večer.

Video: Trailer z filmu Milé laskavosti