World Press Photo vyhrál snímek rodiny migrantů rozdělené americkým úřadem

Letošní ročník fotografické soutěže World Press Photo vyhrál snímek plačící rodiny migrantů, kterou rozdělil americký Úřad pro imigraci a cla (ICE). Informovala o tom agentura AFP. Autorkou fotografie je americká fotografka Carol Guzyová z agentury ZUMA a institutu iWitness, která snímek pořídila pro deník Miami Herald.
Vítězná fotografie ukazuje okamžik, kdy byl ekvádorský migrant Luis při slyšení před imigračním soudem v New Yorku oddělen od své ženy Cochy a dětí. Zachycuje plačící a vyděšené tváře jeho dvou dcer, které se zoufale drží otcovy mikiny. Snímek pořídila fotografka uvnitř americké federální budovy, do níž byl fotografům výjimečně umožněn přístup.
"Tato cena podtrhuje zásadní význam tohoto příběhu v celosvětovém měřítku. Jsme svědky utrpení nesčetných rodin, ale také jejich důstojnosti a odolnosti tváří v tvář nepřízni osudu," uvedla Guzyová, která se podle World Press Photo proslavila hlavně pokrýváním humanitárních krizí a konfliktů. "Odvaha, s jakou (tito lidé) souhlasili s tím, že před našimi objektivy odhalí svůj život, nám umožnila vyprávět jejich příběhy. Tato cena patří jim, ne mně," doplnila laureátka ocenění v tiskovém prohlášení.
Porota snímek označila za "důkaz a dokumentaci vládní politiky, která je systematicky uplatňována vůči lidem, kteří dodržovali pravidla, jež jim byla dána". "V demokracii není přítomnost fotoaparátu v té chodbě náhodná, ale nezbytná," doplnila v komentáři k vítěznému snímku.
World Press Photo už 71 let oceňuje to nejlepší z fotožurnalistiky a dokumentární fotografie po celém světě, uvádí organizace. V letošním ročníku hodnotila porota 57 376 fotografií pořízených 3747 fotožurnalisty ve 141 zemích.
Porota vedle vítězného snímku představila také dvě finálové fotografie. První z nich zachycuje dav Palestinců šplhajících na nákladní vůz s humanitární pomocí vjíždějící do Pásma Gazy, aby získali mouku. Palestinský fotograf Sábir Núraldín pořídil snímek pro EPA Images v době, kdy izraelská armáda rozhodla o pozastavení přísunu humanitární pomoci do oblasti.
Druhý finálový snímek amerického autora Victora J. Blue zobrazuje ženy z mayského kmene Achí během soudních procesů a byl pořízen pro časopis The New York Times Magazine. Na černobílém snímku jsou zachyceny ženy, které vycházejí z guatemalského soudu poté, co vyhrály soudní spor proti útočníkům, kteří je před 42 lety během občanské války napadli a často i znásilnili.
Americký ICE od začátku druhého funkčního období amerického prezidenta Donalda Trumpa loni v lednu zaujal klíčovou roli při naplňování jeho protiimigrační kampaně, jejímž cílem jsou masové deportace přistěhovalců. Rozpočet a působnost ICE byly od Trumpova nástupu do Bílého domu značně rozšířeny a ve Spojených státech čelí úřad široké kritice.
