Bezprecedentní trest. Will Smith kvůli facce deset let nesmí na předávání Oscarů

Herec Will Smith nesmí deset let navštívit udílení Oscarů ani jiné akce americké Akademie filmového umění a věd. Trest mu uložila rada jejích guvernérů poté, co Smith při letošním ceremoniálu udeřil komika Chrise Rocka. Fyzicky i slovně jej napadl kvůli Rockově vtipu o Smithově manželce, připomíná agentura Reuters.

Will Smith zároveň letos získal Oscara pro nejlepšího herce. Stalo se tak krátce poté, co jeden z předávajících Chris Rock zažertoval o Smithově ženě, herečce Jadě Pinkett Smithové. Rock zmínil název akčního filmu G. I. Jane z roku 1997, v němž si ještě jiná herečka Demi Mooreová oholila hlavu. Smithova manželka však trpí alopecií, nemocí způsobující vypadávání vlasů. Will Smith následně vstal, došel až k Rockovi, udeřil jej, a následně na něj ještě dvakrát hlasitě zakřičel, aby si "ku*va nebral jeho manželku do huby". Účastníci večera nejprve měli za to, že scénka byla předem domluvená, a tak se zasmáli. Teprve v následujících minutách novináři ze sálu referovali, jak se kolegové snaží Smithe uklidnit. Herec se za své jednání později omluvil. "Mé chování na předávání Oscarů bylo nepřijatelné a neomluvitelné," napsal na Instagramu. "Vtipy na můj účet patří k práci, ale vtip o zdravotním stavu Jady byl pro mě příliš velkým soustem a reagoval jsem emotivně. Rád bych se ti, Chrisi, veřejně omluvil. Přehnal jsem to a udělal jsem chybu," dodal Smith s tím, že mu je kvůli incidentu trapně. 0:44 Will Smith na předávání Oscarů udeřil komika Chrise Rocka. | Video: Associated Press