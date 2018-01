Výstava prací Jana Kotíka Tvary se stávají figurami porovnává konkrétní a abstraktní umění

před 3 hodinami

Výběr obrazů, objektů a kreseb na nové výstavě v Galerii U Betlémské kaple ukazuje, jakým způsobem vnímal člen Skupiny 42 Jan Kotík fenomén figurace. Ta se s přívlastkem "nová" dostala do centra výtvarné pozornosti koncem 50. let 20. století: například Jason Pollock nebo Willem de Kooning tehdy v expresivních pracích používali výrazně konkrétní motivy. S tématem figury a jejími proměnami Kotík, jenž žil v letech 1916 až 2002, pracoval celý život. Inspirovala ho abstrakce, ale také Paul Klee a jeho imaginace i Kleem ovlivnění výtvarníci sdružení v uskupení Cobra. Ti si všímali abstrakce i figury, jejich rukopis byl ale výrazně hravější než realita. Výstava potrvá do 11. února.

