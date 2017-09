Londýnská výstava o Pink Floyd trhá rekordy. Pravděpodobně porazí i Davida Bowieho

před 49 minutami

Výstava nazvaná Pink Floyd: Their Mortal Remains (Co zbylo z Pink Floyd), která od 13. května běží v londýnském muzeu Victoria & Albert, trhá rekordy návštěvnosti a pravděpodobně se stane nejnavštěvovanější hudební expozicí, jakou toto muzeum kdy připravilo.

Britský list Guardian informoval, že výstava věnovaná kapele Pink Floyd "Co zbylo z Pink Floyd" už překonala hranici 300 tisíc návštěvníků.

Organizátoři z Victoria & Albert muzea se rozhodli výstavu, uspořádanou u příležitosti 50 let od vydání prvního alba The Piper at the Gates of Dawn, prodloužit do 15. října. Návštěvnost tak s velkou pravděpodobností překročí číslo 311 tisíc. Tolik lidí přišlo v roce 2013 na přehlídku věnovanou Davidu Bowiemu.

Populární expozice zaměřené na rock a pop se staly významnou součástí činnosti muzea od první podobné show Kylie Minogueové v roce 2007.

Muzeum odmítá názory některých kritiků, že podobnými expozicemi "hloupne", a argumentuje tím, že vystoupení a hudba jsou klíčovou součástí toho, čím tato instituce je a odjakživa byla.

Absolutním rekordmanem je retrospektiva módního návrháře Alexandera McQueena, která v roce 2015 během 21 týdnů přitáhla 480 tisíc návštěvníků. Na druhé příčce je expozice Art Deco z roku 2003 s 359 tisíci lidmi a třetí pak výstava svatebních šatů, na kterou v roce 2014 dorazilo 316 tisíc návštěvníků.