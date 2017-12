Vychází kniha Normalizované životy, která vznikla podle dokumentu Příběhy 20. století

před 1 hodinou

Jak snadno se člověk mohl stát spolupracovníkem StB? Jak bývalý estébák vydíral evangelické faráře? Jak se žilo v 70. letech homosexuálům? Co způsobila mezi umělci i občany anticharta? O tom píší v knize Normalizované životy Mikuláš Kroupa a Adam Drda. Kniha, stejně jako scénáře seriálu Příběhy 20. století, čerpá z osobních výpovědí pamětníků shromážděných ve sbírce Paměť národa, již 15 let buduje neziskovka Post Bellum. Svědectví konkrétních lidí doplňuje velké množství archivních materiálů. Mezi “vypovídajícími” nechybí nynější politik František Ringo Čech, major StB, zarytý komunista, který by nejraději Prahu oplotil ostnatým drátem, či horník, jenž vyhodil do vzduchu Gottwaldovu sochu.

Přijďte s námi pokřtít naše nedávno vydané knížky! Dnes v pět odpoledne v kavárně Mlýnská. Zbrusu nové Normalizované životy vám mohou podepsat Mikuláš Kroupa a Adam Drda. Jestli se vám líbí Příběhy 20. století, které celý podzim běží na ČT2, neváhejte knížku pořídit. Jde hlouběji do některých osudů a okamžiků. A dnes v Mlýnské pokřtíme i vydání 2. dílu Příběhů hrdinů 20. století. Lepší dárky k Vánocům, než jsou dobré knížky, aby člověk pohledal! Zveřejnil(a) Paměť národa dne 06. Prosinec 2017

