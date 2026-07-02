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Kultura

Výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha Klempíř zrušil, chce nové

ČTK

Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Novinářům to ve čtvrtek řekl ministr Oto Klempíř (za Motoristy). Výběrové řízení se podle něj bude opakovat. Chce najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi, uvedl.

Oto Klempíř, ministr kultury
Ministr kultury Oto Klempíř chce opakovat výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha.Foto: HN - Lukáš Bíba
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Klempíř chce oslovit širší okruh kandidátů, osobnosti ze zahraničí. Bude rád i za účast dosavadních kandidátů. Národní galerii Praha nadále povede pověřená ředitelka Olga Kotková.

Kotkovou, která od roku 2021 stojí v čele galerijních sbírek starého umění, pověřil Klempíř řízením galerie poté, co letos v březnu odvolal ředitelku Alicji Knastovou.

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Následovalo výběrové řízení, do něhož se podle ministra přihlásilo pět uchazečů. Podle Klempíře byl ve finále ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert. Do finále se podle svého sdělení na facebooku dostal také ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu (Gavu) Marcel Fišer.

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