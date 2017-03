Všechny ceny Masarykovi. České lvy ovládl film, který ještě většina Čechů nemohla vidět

před 36 minutami

V pražském Rudolfinu se v sobotu předávaly ceny Český lev. Nejvíc, celkem 12, jich obdrželo životopisné historické drama Masaryk, které přitom do kin teprve vstoupí. "Připomínám, že sledujete udílení cen filmu Masaryk. Pardon, cen Český lev," vtipkovala moderátorka Adela Banášová.

Praha - Ve velkou oslavu filmu Masaryk, jejž přitom většina diváků zatím neměla příležitost vidět, se proměnilo sobotní udílení cen Český lev. Životopisné drama režiséra Julia Ševčíka o diplomatovi Janu Masarykovi vyhrálo ve většině nominovaných kategorií.

"Připomínám, že sledujete udílení cen filmu Masaryk. Pardon, cen Český lev," vtipkovala slovenská moderátorka večera Adela Banášová krátce po deváté hodině, kdy už měl Masaryk sedm trofejí. Nakonec ze čtrnácti nominací proměnil dvanáct včetně té pro film roku.

Osmatřicetiletý Julius Ševčík převzal sošku za režii Masaryka, svoji vůbec první. V děkovné řeči vyzdvihl přínos producenta Rudolfa Biermanna, který film "doslova vydupal ze země", jak řekl. "Ředitel Rudolfina by mohl vyprávět, jak jsme se sem neustále vraceli kvůli předtáčkám," dodal Ševčík.

Karel Roden za roli Jana Masaryka obdržel cenu pro nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli.

Masaryka zatím v Česku promítalo jediné kino. Mezi vánočními svátky jej na programu měl pražský biograf Lucerna, čímž film splnil podmínku pro to, aby se na České lvy mohl kvalifikovat.

Jediná prohra s filmem Já, Olga Hepnarová

Vítězové cen Český lev 2017 Nejlepší film Masaryk - producenti Rudolf Biermann, Julius Ševčík Nejlepší dokumentární film Normální autistický film - režie Miroslav Janek, producent Jan Macola Nejlepší režie Masaryk - Julius Ševčík Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli Já, Olga Hepnarová - Michalina Olszańska Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli Masaryk - Karel Roden Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli Já, Olga Hepnarová - Klára Melíšková Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli Masaryk - Oldřich Kaiser Nejlepší scénář Masaryk - Petr Kolečko, Alex Koenigsmark, Julius Ševčík Nejlepší kamera Masaryk - Martin Štrba Nejlepší střih Masaryk - Marek Opatrný Nejlepší zvuk Masaryk - Viktor Ekrt, Pavel Rejholec Nejlepší hudba Masaryk - Michal Lorenc, Kryštof Marek Nejlepší filmová scénografie Masaryk - Milan Býček Nejlepší kostýmy Masaryk - Katarína Štrbová Bieliková Nejlepší masky Masaryk - Lukáš Král Nejlepší televizní film nebo minisérie Zločin v Polné (Česká televize), režie: Viktor Polesný, producent: Jan Štern Nejlepší dramatický televizní seriál Pustina (HBO Europe), režie: Ivan Zachariáš a Alice Nellis, producenti: Tereza Polachová, Steve Matthews, Tomáš Hrubý, Pavla Janoušková Kubečková Cena Magnesia za nejlepší studentský film - nestatutární cena Kyjev Moskva - Anna Ljubinecká (Anna Lyubynetska) Nejlepší filmový plakát - nestatutární cena Já, Olga Hepnarová - Lukáš Veverka Cena filmových fanoušků - nestatutární cena Anthropoid - režie Sean Ellis Mimořádný přínos české kinematografii Jiří Bartoška a Eva Zaoralová - Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech

Minulý měsíc byl Masaryk k vidění na německém festivalu Berlinale. Oficiálně však do tuzemských kin vstoupí teprve tento čtvrtek, tedy v den výročí úmrtí Jana Masaryka.

Když Petr Kolečko přebíral cenu za scénář Masaryka, zmínil spoluautora předlohy, spisovatele Alexe Koenigsmarka. Ten zemřel před čtyřmi roky v lednu, Kolečko s režisérem snímku Ševčíkem na jeho práci navázali.

Film Masaryk neuspěl pouze v kategorii nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli, kde bodovala polská herečka Michalina Olszańska za ztvárnění české masové vražedkyně v titulní roli filmu Já, Olga Hepnarová. Olszańska vyzdvihla mimo jiné to, jak ji český štáb přijal mezi sebe.

Předávání Českých lvů v pražském Rudolfinu na dva klavíry doprovázeli Ondřej Brousek a Ondřej Gregor Brzobohatý. Od moderátorky Banášové, která svoji roli popsala jako "jemného průvodce večerem", dostali za úkol vyprovázet příliš dlouhé děkovné řeči. Klavíristi na toto téma během večera několikrát zavtipkovali.

Přítomnosti klavíru také využil Vojtěch Dyk, jenž během ceremoniálu zazpíval píseň Modlitba. Tu natočil k filmu Anděl Páně 2 právě na hudbu Ondřeje Brzobohatého.

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli odvedla Klára Melíšková ve filmu Já, Olga Hepnarová. "Nikdy na to natáčení nezapomenu, bylo úžasné," řekla Melíšková o filmu, jejž natočili Tomáš Weinreb a Petr Kazda. "Kluci mi po dobu pěti let každou dobu volali, že to ještě není a nemají peníze, ať ještě vydržím. Jsem ráda, že jsem té roli ještě neodrostla," dodala pětačtyřicetiletá herečka.

V kategorii mužský herecký výkon ve vedlejší roli akademici ocenili Oldřicha Kaisera za film Masaryk. "To to trvalo. Konečně ho držím v ruce. Budeš doma se mnou," řekl Kaiser své sošce, jíž získal za roli Edvarda Beneše. "Když je to přes prezidenta, tak jistě, všechno jde," dodal Kaiser v krátké komediální scénce, kde se svým lvem sehrál hádku. V publiku tím vzbudil výbuchy smíchu.

Cenu pro nejlepší dokument obdržel Normální autistický film, v němž režisér Miroslav Janek sledoval životy pěti dětí s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem, tedy označených za autisty. "Děkuji všem svým krásným filmovým aspíkům a jejich báječným rodinám a všem, kteří byli za kamerou," uvedl Janek.

Ten už byl za snímek oceněn vloni na festivalu v Jihlavě, koncem ledna uspěl také na Cenách české filmové kritiky.

Podruhé se udělovaly České lvy v televizních kategoriích. Uspěla dvoudílná minisérie Zločin v Polné, kterou pro Českou televizi natočil Viktor Polesný.

Nejlepším seriálem byla vyhlášena Pustina, kterou pro HBO vytvořili režiséři Ivan Zachariáš a Alice Nellis. Ta ve své děkovné řeči zmínila mimo jiné provozního ředitele evropského byznysu této placené televize Ondřeje Zacha, jenž v uplynulém týdnu oznámil, že po jedenácti letech HBO opustí.

"Mám pocit, že dnes je nás tady na pódiu spousta, ale jeden tu člověk tu chybí. A ten se jmenuje Štěpán Hulík, který napsal všech osm dílů. Chtěl bych vás poprosit, jestli byste mu ještě jednou nezatleskali," vyzval režisér Zachariáš přítomné, kteří tak okamžitě učinili.

Ocenění za Vary

Cenu za mimořádný přínos české kinematografii si odnesli Jiří Bartoška a Eva Zaoralová za pořádání mezinárodního festivalu v Karlových Varech. "Musím poděkovat své dceři. Zatímco já jsem dělala festival, ona doma vychovávala tři syny, a já věru nebyla taková ta funkční klasická babička," konstatovala Zaoralová, která pak stejně jako Bartoška poděkovala všem pracovníkům karlovarského festivalu.

Na pódiu se kromě oceněných mihlo také několik významných osobností české kinematografie v roli předávajících. Například pětaosmdesátiletá Jiřina Bohdalová, jež poprvé stála před kamerou před 82 lety v nedochovaném snímku Pižla a Žižla hledají práci, předávala cenu za kameru Martinovi Štrbovi.

"U filmu se často říká, že režisér a maminka mají pravdu. Nevím, kdo tohle vymyslel, ale je to blbost. Pravdu mají vždy kameraman a tatínek," pravila Bohdalová a následně vyzvala všechny starší herečky, aby si kameramany předcházely. "Oni se jim za to potom odvděčí svojí milosrdnou optikou," dodala Bohdalová.

O výsledcích Českých lvů svými hlasy rozhodlo 112 členů České filmové a televizní akademie. Sošky v televizní oblasti se udílely teprve podruhé.

Film Masaryk s Karlem Rodenem v hlavní roli má mazaný koncept, díky němuž je možné vidět historii subjektivně, tvrdí filmový kritik Kamil Fila. | Video: Kamil Fila | 05:58

