Vlajka od Štefánika i krajanů z Chicaga. Vítkov otevřel výstavu státních symbolů

Stálá výstava Symboly státnosti představuje první návrhy československé vlajky, včetně praporu, který pro ještě neexistující republiku vytvořil jeden z jejích zakladatelů Milan Rastislav Štefánik. K vidění jsou i prapory, které byly schované za nacistické okupace nebo autentická vlajka z roku 1968.
Výstavu v Národním památníku na Vítkově v pondělí zahájil prezident Petr Pavel. Státní symboly podle Pavla vyjadřují vztah Čechů k domovu, jsou symbolem závazku k vlasti a odpovědnosti, ale jsou také znakem svrchovanosti a historické paměti.
„Hrdost na státní symboly vnímám jako něco přirozeného i zdravého. Státní vlajka a státní znak patří všem bez rozdílu. Jsou opěrným bodem, ke kterému se vracíme,“ uvedl prezident.
Připomněl, že český lev se objevoval na pečetích českých králů již ve 13. století, pod československými prapory pochodovali legionáři, československou vlajku měli na svých letounech piloti RAF, vlály na barikádách v době pražského povstání nebo v pohnutých dobách srpna 1968 a listopadu 1989. Zmínil také, že někteří politici, kteří se symboly české státnosti zaštiťují, zemi spíš škodí.
Expozice mapuje historický vývoj a vznik od první republiky až po současnost. Mezi největší lákadla patří vzácné historické prapory, například nejstarší vlajka tehdy ještě neexistujícího Československa, kterou navrhl Milan Rastislav Štefánik v Římě. Tu v nedávné době do České republiky osobně přivezl prezident Pavel.
K vidění jsou i původní, často překvapivé grafické návrhy a koncepty, ze kterých se v meziválečném období teprve rodila podoba dnešní české vlajky. Dominantou mezi heraldickými památkami je středověký kamenný znak se lvem, který pro katedrálu svatého Víta původně vytesala slavná stavební huť Petra Parléře. Nechybí ani oficiální vyobrazení velkého a malého státního znaku z roku 1918. V expozici jsou uloženy vzácné tisky včetně prvních oficiálních výtisků Ústavy Československé republiky.
Výstava využívá špičkové technologie a tisk přímo na sklo a zdi. Vznikla při širší proměně památníku, která ho má přiblížit jeho původnímu prvorepublikovému poslání.
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