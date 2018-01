"Vizuální mystifikátor" Robert V. Novák vystavuje v Českých Budějovicích své fotografie

před 6 hodinami

Pod názvem Opustit toto místo vystavuje od 10. ledna do 11. února českobudějovický Dům umění fotografie Roberta V. Nováka. Výstava rozšiřuje loňský stejnojmenný projekt, představený v Bratislavě.

O fotografovi Robertu V. Novákovi (55) mluví kurátorka loňské bratislavské i letošní výstavy v českobudějovickém Domě umění Silvia L. Čúzyová jako o "vizuálním mystifikátorovi, duchovním cestovateli a dobrodruhovi intelektu".

Site-specific výstava Opustit toto místo představuje Novákovy fotografické celky inspirované minulostí a současností. Obsahově se dotýkají.

"Robert vybírá z žité reality a kulturní minulosti i přítomnosti vždy to, co ho fascinuje a znepokojuje. Začlení a zamaskuje to do svých site-specific obrazových instalací pro konkrétní prostor. Vždy je to ale další pokračování autorského vyprávění významově navrstvenými fotografiemi," říká o aktuální výstavě kurátorka Čúzyová.

Robert V. Novák se vyučil litografem, po roce 1989 se začal věnovat především grafickému designu. Spolupracoval například s Galerií hlavního města Prahy, Galerií Rudolfinum či Moravskou galerií v Brně.

Jeho fotografická tvorba není v galeriích k vidění tak často, ačkoliv právě fotografie jsou pro něho podle Silvie L. Čúzyové důležitým prostředkem záznamů situací, postřehů, nápadů i pocitů.

Na podzim 2013 komplexně představil svou tvorbu na výstavě Časový optimista v Západočeské galerii v Plzni.