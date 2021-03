Vítězkou ceny hudební kritiky Apollo se stala sedmnáctiletá Amelie Siba

Sedmnáctiletá písničkářka Amelie Siba se ve středu večer stala vítězkou ceny hudební kritiky Apollo. Získala ji za loňské album nazvané Dye My Hair. Součástí ceny je šek na 40 tisíc korun od Ochranného svazu autorského a soška od Maxima Velčovského a Jana Jaroše. Ceny byly předány v pražském klubu Roxy, ceremoniál přenášela Česká televize.

Mladá písničkářka z Prahy v červnu předminulého roku vydala EP It Was Nice To Meet You, které vzniklo za pomoci Lukáše Vydry z kapely Dukla. Následující desku Dye My Hair si Amelie Siba sama nahrála i vytvořila.

Podle hudebních kritiků soubor písní pojednává o dospívání a vztahu k sobě i ostatním. "Při poslechu máte fyzický pocit, že Amelie zpívá pro vás a jakákoliv jiná činnost je neslušnost vůči písničkářce, která se vám snaží předat to nejlepší, co může nabídnout," napsal v recenzi Pavel Zelinka.

Siba zpívá výhradně v angličtině, protože s češtinou se jí podle jejích slov těžko pracuje. "Když někdo umí psát hezké české písničky, tak klobouk dolů, ale mně to moc nejde. Snažila jsem se o to, ale přijde mi to kýčovité," uvedla před časem.

Dye My Hair bylo letos nominované i na ceny Vinyla, kde však nakonec zvítězilo album Liebe kvarteta Tábor. Amelie Siba také získala dvě nominace v kategoriích Alternativa a elektronika a Objev letošního 30. ročníku cen Anděl, které by měly být předány 29. května.

Nominace na cenu Apollo od hudebních novinářů a dramaturgů získala také zpěvačka Lenka Dusilová za album Řeka a skupiny Tata Bojs (deska Jedna nula), Dukla (Honza), Květy (Květy květy), Teepee (Where the Ocean Breaks) a Povodí Ohře (Dva trámy na kříž).

Všichni nominovaní tuto středu v pražském Roxy vystoupili se dvěma skladbami z nominovaných alb. Speciální vystoupení si připravila Dusilová, jíž na pódiu poprvé doprovodila skupina Květy.

Ceny české hudební kritiky Apollo byly poprvé předány za rok 2011, na Nové scéně Národního divadla tehdy uspěl písničkář a raper Bonus s deskou Náměstí míru.

Albem roku 2012 se v pražském klubu Sasazu stalo The Escapist od Borise Carloffa, o rok později si v La Loce cenu Apollo převzali Bratři Orffové za nahrávku Šero. Cenu za rok 2014 si v pražském klubu Podnik převzal Adrian T. Bell s albem Different World.

Dvakrát se cena Apollo předávala v pražském klubu Royal, kde ji za rok 2015 obdržela skupina Please The Trees za album Carp a za rok 2016 hudebník vystupující pod jménem Dné s albem These Semi Feelings, They Are Everywhere.

Za rok 2017 si z pražského Paláce Akropolis odnesla Apollo skupina Kalle za album Saffron Hills. Vítězem za rok 2018 se v klubu Meetfactory stala skupina Čáry života s albem Stínítko, vloni pak v Roxy cenu získal raper Hugo Toxxx za album 1000.