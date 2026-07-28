Vila Tugendhat se rozzáří do tmy světelnou show. Oslaví tak zápis na seznam UNESCO

Brněnská architektonická ikona, vila Tugendhat, slaví významné jubileum – 25 let od zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy vyvrcholí ve dnech 7. až 9. srpna 2026 unikátním vizuálním projektem Light Up Tugendhat. Po dobu tří večerů se světoznámá vila a její okolí promění v dechberoucí plátno pro videomapping a světelné instalace. Pro veřejnost je vstup na tuto mimořádnou akci zdarma.
„Pětadvacáté výročí zápisu vily Tugendhat na Seznam světového dědictví UNESCO jsme chtěli připomenout mimořádným způsobem. Připravujeme proto projekt, který bude svou kvalitou i reprezentativností odpovídat významu památky světové hodnoty,“ říká Zbyněk Šolc, ředitel Muzea města Brna, a dodává: „Program nebude připomínat pouze vilu Tugendhat, ale také ostatní památky UNESCO ve městě Brně a na jižní Moravě. Vedle světelné show nabídne i bohatý doprovodný program, který představí kulturní dědictví a hodnoty, jež jsou součástí našeho regionu a mají světový význam.“
Třídenní multimediální show představí vilu Tugendhat v naprosto novém, nevídaném světle. Každý večer od 21:00 dostane funkcionalistická perla díky modernímu videomappingu zcela novou fasádu. Světelné umění navíc poprvé v historii vizuálně propojí zahradu vily Tugendhat se sousedními zahradami vily Löw-Beer a Arnoldovy vily, čímž vznikne jeden velký magický prostor plný kreativity.
Srpnová světelná show tak nabízí jedinečnou šanci zažít atmosféru tohoto místa i těm, na které se běžně nedostane, a oslavit čtvrtstoletí světového uznání přímo v prostorách unikátních zahrad.
Zahájení videomappingu proběhne v pátek 7. 8. 2026 ve 21:00 za osobní účasti primátorky města Brna Markéty Vaňkové.
V rámci oslav se představí také další památky a fenomény zapsané na seznamech UNESCO, které jsou spojeny s Brnem a jižní Moravou. Jedná se například o Mendlův rukopis, Janáčkův rukopis, Mollovu mapovou sbírku a také členství města Brna v síti UNESCO Creative Cities Network jako kreativního města hudby.
Na co se mohou návštěvníci těšit:
Unikátní videomapping: Fasády všech tří sousedících vil (Tugendhat, Löw-Beer a Arnoldovy) ožijí velkoformátovými světelnými projekcemi.
Světelné a kinetické instalace: Zahrady budou osazeny zrcadlovými a dynamickými světelnými prvky.
Hudební doprovod: Atmosféru světelné show podtrhne exkluzivní program v režii festivalu Maraton hudby.
Propojení UNESCO památek: Doprovodné aktivity přímo ve vilách představí i další kulturní dědictví Brna a jižní Moravy.
Časový harmonogram akce ve dnech 7. 8. až 9. 8. 2026:
10:00–18:00 volně přístupné instalace v zahradách a program ve vilách
15:00–21:00 hudební program Maratonu hudby
21:00–24:00 světelné instalace, videomapping
00:00–01:00 ukončení akce a uzavření zahrad
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