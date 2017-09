před 31 minutami

Britské synthpopové duo Hurts zveřejnilo klip k singlu z chystaného alba Desire. Píseň Ready To Go zachycuje zpěváka Thea Hutchcrafta v situaci, kdy mu zemřela jeho velká láska. V amoku tančí i pláče a vše je situované kamsi do cikánské osady. Album Desire vyjde 29. září, Hurts pak 17. listopadu přijedou do pražského Fora Karlín. Nový singl není hudebně nijak překvapivý - Hurts nyní znějí - stejně jako na předchozí desce - ještě o něco popověji, než zněli ve svých počátcích.

