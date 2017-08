Video: Skupina The National poskládala klip z fotek ze zkoušek před koncertem

před 14 minutami

Klip The National Day I Die. | Video: YouTube / The National

Americká melancholická rocková skupina The National, která před třemi lety zahrála na festivalu Colours of Ostrava, vydává 8. září nové album Sleep Well Beast. Nyní je venku klip k písničce Day I Die. Video v režii konceptuálního umělce Caseyho Rease sestává z řady rozpohybovaných fotek ze zkoušek před loňským pařížským koncertem. Z několika hodin zkoušení se tak stal několikaminutový energický příběh. Při příležitosti vydání desky ji kapela 5. září naživo přehraje ve Philadelphii. Z akce je plánovaný stream.