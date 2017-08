Video: Kdo tady udává trendy? Kapitán Demo v bundě z tašek z IKEA paroduje pseudocelebrity

30. 7. 2017

Trendsetter Kapitán Demo v ohozu z tašek z IKEA. | Video: YouTube / Kapitán Demo

Po sociálních sítích koluje nový klip Kapitána Dema, alter ega hudebníka Jiřího Buriana. Píseň nazvaná Trendsetter z jarního alba Bez klobouku Boss si utahuje z pseudocelebrit, které se na instagramových účtech považují za stylotvůrce. "Dám si do vlasů špagety a plácnu do nich pesto, do půl roku bude takhle chodit celý město," rapuje obtloustlý Demo s krkem omotaným zlatými řetězy do jednoduchého beatu. V pozadí se ozývá informace "jsem hot - čoko" a "cool - chlazenej". Demův trendsetterský oděv je kabát vyrobený z IKEA tašky a volnou chvíli si krátí nikoliv sestřelováním holubů, ale tenisek. Kapitánovi v udávání trendů sekundují "dobře zhulení" hudebníci Givinar Kříž a Jordan Haj.

