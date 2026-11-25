Zpěvačku Věru Špinarovou, která by 22. prosince oslavila 75 let, připomene výpravný dvojvinyl a divadelní představení Studia DVA nazvané Špinarka. Supraphon vydá 27. listopadu nahrávku To nejlepší z nejlepšího. Pražské divadlo Studio DVA uvede 10. prosince premiéru inscenace, která přiblíží život i tvorbu oblíbené interpretky. Za vydavatelství Supraphon o tom informoval Vladan Drvota.
Na novém výběru Špinarové nechybějí její dodnes vyhledávané nahrávky, mezi nimi například Jednoho dne se vrátíš, Bílá Jawa 250, Je nám dáno nebo Meteor lásky. "Kompilace To nejlepší z nejlepšího představuje Věru Špinarovou v celé šíři jejího mimořádného talentu a připomíná zpěvačku s obrovskou energií, silným životním příběhem a mimořádnou schopností předat emoce posluchačům. Její hlas i osobnost zůstávají trvalou součástí české hudební historie," uvedl Drvota.
V titulní roli hudební legendy se v inscenaci Studia Dva za doprovodu kapely představí Berenika Kohoutová. Původní text Tomáše Dianišky pro Studio DVA zrežíroval Šimon Caban a do dalších rolí obsadil například Sašu Rašilova, Janu Krausovou, Evu Leinweberovou, Jana Medunu a řadu dalších.
"Bylo nám ctí, že v minulosti paní Špinarová vystoupila několikrát na naší Letní scéně Vyšehrad. Pokaždé to byla neskutečná jízda plná energie. Koncert plánovaný na srpen 2017 se již bohužel nemohl uskutečnit. A tak se alespoň symbolicky paní Věra vrátí do našeho divadla tímto představením," poznamenal producent Michal Hrubý.
Věra Špinarová zemřela 26. března 2017 ve věku 65 let. Několik dní předtím zkolabovala při koncertu v Čáslavi, měla zástavu srdce. Posledního rozloučení v Ostravě se zúčastnily tisíce jejích příznivců. Ještě téhož roku byla členy Akademie populární hudby in memoriam uvedena do Síně slávy hudebních cen Anděl. Zastupitelé města Ostravy in memoriam udělili Špinarové Cenu města Ostravy za zpěvaččin mimořádný přínos městu v oblasti kultury.
Rodačka z Pohořelic u Brna byla po celý život spjata s ostravskou hudební scénou. Rázovitou ženu s originálním sytým hlasem mezi špičku domácí populární scény katapultovala nahrávka Music box z roku 1969, o tři roky později vydala své první album Andromeda. Poté vystupovala se skupinami Speciál a Notabene. Vydala 13 desek.
Podle uznávaného publicisty Jiřího Černého její vokál představoval ojedinělý hlasový materiál. "Nepoznal jsem v české populární hudbě větší pěvecký samorost, než byla Věra Špinarová," řekl ČTK Černý. Podle něj bylo od Špinarové chytré, že nikdy nepodlehla volání Prahy, přestože měla nabídky z Rokoka a Semaforu.
U příležitosti jejích 65. narozenin vyšla kompilace s názvem Zóna lásky. Uzavírá ji titulková melodie Ennia Morriconeho z filmu Tenkrát na západě, kterou textař Zbyšek Malý nazval Jednoho dne se vrátíš.
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