Ve věku 91 let zemřel sbormistr Ivan Sedláček, zakladatel oceňovaného sboru Kantiléna

V Brně tento čtvrtek zemřel oceňovaný sbormistr a dirigent Ivan Sedláček, bylo mu 91 let. Sedláček založil a po desetiletí vedl sbor dětí a mládeže Kantiléna, se kterým absolvoval více než 1000 koncertů. Potvrdila to mluvčí Filharmonie Brno Kateřina Konečná. Kantiléna od 80. let působí při brněnské filharmonii.

Sedláček se narodil 15. dubna 1932 v učitelské rodině ve Zvolenu, vyrůstal však ve Vyškově a Brně. Získal pedagogické vzdělání, hudbu studoval soukromě. V roce 1956 založil ve Šlapanicích u Brna pěvecký kroužek s názvem Šlapanický dětský sbor, který se v 60. letech transformoval ve výběrový sbor Kantiléna, s nímž Sedláček získal řadu ocenění a podnikl mnoho zahraničních turné. Související Recenze: Pěvci za to nemohou. Šaty dělají člověka ukazují slabiny pražské opery Své působení ve sboru, kterým prošla také třeba světoznámá mezzosopranistka Magdalena Kožená, se rozhodl Sedláček ukončit na začátku 50. sezony, tedy v roce 2006. Tehdy ho vystřídal Jakub Klecker, nyní je uměleckým vedoucím Michal Jančík. Sedláček je spolu s Kantilénou laureátem Ceny města Brna, získal Cenu Jihomoravského kraje a ocenění Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění), které uděluje ministr kultury. Loni mu prezident Miloš Zeman předal medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění.

