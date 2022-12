Zemřel herec Ladislav Trojan, otec Ivana Trojana hrál ve Třech chlapech v chalupě

Ve věku 90 let tuto neděli nad ránem zemřel herec Ladislav Trojan. Na Facebooku to oznámili synové, režisér a producent Ondřej Trojan s hercem Ivanem Trojanem. Jejich otec se do povědomí televizních diváků zapsal například rolí v seriálu Tři chlapi v chalupě.

"Dnes nad ránem zemřel náš milý táta, herec Ladislav Trojan. Odešel ve spánku, v klidu a míru. Úsměv měl na tváři do poslední chvíle. Ondřej a Ivan," napsali synové na sociální síti. Komediální seriál z vesnického prostředí Tři chlapi v chalupě podle námětu a scénáře Jaroslava Dietla vysílala Československá televize v letech 1961 až 1963. Trojan ztvárnil jednu ze tří hlavních rolí, Vendu Potůčka, traktoristu v ouplavickém JZD a předsedu místního svazu mládeže. Ladislav Trojan se narodil v Praze roku 1932. Odmalička hrál ochotnické divadlo, později vystudoval DAMU. První role dostával v 50. letech. Sedm let působil v pražském Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého, tedy dnešním Švandově, než roku 1965 nastoupil do Městských divadel pražských. Tam setrval až do roku 1996, kdy odešel do důchodu. "Moudrost, nadhled a laskavost propůjčily jeho komickým rolím zvláštní důvěrnost. To se projevilo zejména ve Veselých paničkách windsorských nebo v Jak je důležité míti Filipa. Exceloval i v dramatických rolích, např. ve hře Král Richard II," napsal web České televize. Později spolupracoval ještě s Divadlem Na Fidlovačce, objevil se v inscenacích Fidlovačka nebo Slaměný klobouk. Roku 2011 vystřídal Petra Bruknera v moderování dětského pořadu Kouzelná školka, kde zpodobnil dědu Ládu.