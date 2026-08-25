Odešla legenda. Zemřela Dolly Partonová, první dáma americké country

Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová, uvedly v úterý večer světové agentury s odvoláním na rodinu umělkyně. Partonová byla považována za legendu a první dámu americké country.
Prezident Spojených států Donald Trump jí vzdal hold a oznámil, že na její počest budou spuštěny na půl žerdi americké vlajky. Příčinu smrti rodina neuvedla.
Partonová v pátek 21. srpna poskytla aktuální informace o svém zdraví a potvrdila, že její stav se zhoršil po smrti manžela Carla Deana v březnu 2025, píše magazín People. "Jak jsem v uplynulém roce sdílela ve videozprávách, potýkám se s určitými zdravotními problémy, kterým jsem prostě nevěnovala pozornost, když jsem se starala o Carla," řekla magazínu.
Úmrtí Partonové potvrdil její synovec Brian Seaver ve videu zveřejněném na Instagramu. „Smutek je na naší straně, ne na straně Dolly,“ řekl. Podle Seavera Partonová „žila ve světle“ a nyní je „v náručí Ježíše“.
Partonová přišla na svět v roce 1946 v Tennessee jako jedno z 12 dětí. Vyrůstala ve velmi skromných podmínkách na rodinné farmě. Ke kytaře se dostala už v sedmi letech, kdy jí ji daroval strýc Bill Owens. Hudbě se věnovala od dětství, zpívala mimo jiné v kostele a později začala vystupovat v místním rádiu a televizi.
Velký krok v její kariéře přišel už ve 13 letech, kdy vystoupila v proslulém Grand Ole Opry v Nashvillu. Na pódium ji tehdy uvedl Johnny Cash. První nahrávky ale výraznější úspěch nepřinesly. Do popředí country scény se dostala až po spolupráci s Porterem Wagonerem, s nímž v roce 1968 nahrála duet The Last Thing on My Mind.
Za svou nejslavnější tvorbou však Partonová stála především jako autorka. Napsala více než 3000 písní, mezi nimi Jolene, Coat of Many Colors nebo I Will Always Love You. Poslední z nich se později stala celosvětovým hitem v podání Whitney Houstonové.
Partonová za svou více než šedesátiletou kariéru prodala přes 100 milionů nahrávek. Vedle hudby se prosadila také jako herečka, podnikatelka a filantropka. Její výrazný vzhled, smysl pro humor a osobitý styl se staly stejně rozpoznatelnými jako její hudba.
„Její odkaz je založen na lásce, soucitu a odolnosti,“ uvedl v prohlášení tým Partonové. Dodal, že její písně budou oslovovat další generace a její charitativní činnost bude mít dlouhodobý dopad.
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