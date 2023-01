Ve věku 78 let zemřel jeden z nejlepších kytaristů všech dob Jeff Beck

Ve věku 78 let zemřel jeden z nejlepších kytaristů všech dob, Brit Jeff Beck. Držitel několika cen Grammy a člen rokenrolové síně slávy posouval hranice blues, jazzu a rock’n’rollu. Zemřel v úterý poté, co se nakazil bakteriální meningitidou, uvedla agentura Reuters s odvoláním na prohlášení Beckových zástupců.

Fenomenální kytarista vydal alba, jež žánrově sahají od blues, rocku a heavy metalu přes jazz fusion až po směs rocku s elektronikou. Zahrál si také na deskách řady jiných hvězd, mimo jiné Micka Jaggera, Tiny Turnerové, Stevieho Wondera, Rogera Waterse či ZZ Top.

"Jefff byl skvělý člověk a vynikající, geniální kytarista. Žádný další Jeff Beck už nikdy nebude," napsal na twitteru Tony Iommi, kytarista skupiny Black Sabbath.

Na scénu Beck vstoupil v roce 1965 jako člen legendární skupiny Yardbirds. Jejími dalšími členy byli Eric Clapton a pozdější kytarista skupiny Led Zeppelin Jimmy Page. V roce 1967 založil Beck s Ronem Woodem (od roku 1974 členem Rolling Stones) a Rodem Stewartem kapelu Jeff Beck Group, která se ale po dvou úspěšných albech rozpadla. Později kapelu stejného názvu založil s jinými hudebníky. Ve druhé polovině 70. let začal spolupracovat s Janem Hammerem, s nímž v roce 1980 nahrál desku There & Back.

Za Beckovo nejúspěšnější album bývá považována deska Flash z roku 1985, na níž je i instrumentálka Escape od Hammera, za niž Beck dostal v roce 1986 svou první Grammy. S novým tisíciletím pak hudebník vplul na vlnu elektroniky, jež mu vynesla třetí Grammy za píseň Dirty Mind z desky You Had It Coming (2001). Posledním studiovým albem Becka byla deska Loud Hailer z roku 2016.

V posledních letech spolupracoval a vystupoval mimo jiné i s hercem a hudebníkem Johnnym Deppem. Loni v létě společně vydali album s názvem 18.