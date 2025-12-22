Zemřel Chris Rea, kytarista a zpěvák s typickým "chraplákem"

Ve věku 74 let v pondělí ráno po krátké nemoci zemřel v nemocnici britský kytarista a zpěvák Chris Rea. Sdělil to agenturám BBC a PA mluvčí rodiny. Hudebník s charakteristickým chraplavým hlasem se proslavil mimo jiné písněmi The Road to Hell, Julia či Driving Home For Christmas.
Chris Rea se narodil v roce 1951 v Middlesbroughu, jeho otec pocházel z Itálie a matka z Irska. Vyznačoval se chraplavým hlasem a úsporným stylem hraní na kytaru. Ty jsou zachyceny také v hitech jako Auberge, Josephine nebo On the Beach.
Během své dlouholeté kariéry nahrál 25 sólových alb. Mezi jeho nejznámější písně patří také Road to Hell a zejména Driving Home for Christmas, která je dodnes jedním z nejznámějších vánočních hitů.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel náš milovaný Chris," sdělil zástupce zpěvákovy manželky a jeho dvou dětí. Rea zemřel pokojně v nemocnici po krátké nemoci, obklopen rodinou, uvedl mluvčí v oznámení.
