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Kultura

Ve stanici lanovky vznikla multimediální expozice o Sněžce, láká i na videomapping

ČTK
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V dolní stanici kabinové lanové dráhy v Peci pod Sněžkou vznikla multimediální expozice Sněžka 1603. Na ploše přes 170 metrů čtverečních propojuje příběhy, přírodu i historii Krkonoš. Její součástí je přes čtyři metry dlouhý plastický model Sněžky s videomappingem, panoramatická projekce přírodních živlů nebo interaktivní hry.

Z výstavy Sněžka 1603. Dominantou hlavního sálu je přibližně 4,3 metru dlouhý plastický model Sněžky a jejího okolí, na který se promítá videomapping. Dalším výrazným prvkem je půlkruhová panoramatická projekce nazvaná Přírodní živly a Sněžka.
Z výstavy Sněžka 1603. Dominantou hlavního sálu je přibližně 4,3 metru dlouhý plastický model Sněžky a jejího okolí, na který se promítá videomapping. Dalším výrazným prvkem je půlkruhová panoramatická projekce nazvaná Přírodní živly a Sněžka. Foto: LDS
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Expozice vznikla v prostorách bývalého bistra. Náklady ve výši osmi milionů korun hradila společnost Lanová dráha Sněžka (LDS) z vlastních zdrojů. Na tvorbě obsahu expozice se podílela také Správa Krkonošského národního parku (KRNAP).

"Sněžka není jen cílový bod, ke kterému návštěvníky vyvezeme. Je to mimořádné místo s vlastním příběhem, přírodou a historií a chtěli jsme, aby to lidé mohli poznat ještě před cestou na vrchol. Zároveň jsme hledali způsob, jak turistům zpříjemnit čas, který zejména v hlavní sezoně tráví čekáním na lanovku," sdělil ředitel LDS Jiří Špetla.

Trailer k výstavě Sněžka 1603. | Video: LDS

Dominantou hlavního sálu je přibližně 4,3 metru dlouhý plastický model Sněžky a jejího okolí, na který se promítá videomapping. Turisté za několik minut uvidí, jak se krajina mění během ročních období, poznají turistické trasy, horské stavby a další významná místa. Projekci doprovází hlasový komentář. Dalším výrazným prvkem je půlkruhová panoramatická projekce nazvaná Přírodní živly a Sněžka. Odborníci upozorňují, že klima na Sněžce je navzdory nevelké nadmořské výšce 1603 metrů arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v celých Krkonoších.

Z výstavy Sněžka 1603. Dominantou hlavního sálu je přibližně 4,3 metru dlouhý plastický model Sněžky a jejího okolí, na který se promítá videomapping. Dalším výrazným prvkem je půlkruhová panoramatická projekce nazvaná Přírodní živly a Sněžka.
Z výstavy Sněžka 1603. Dominantou hlavního sálu je přibližně 4,3 metru dlouhý plastický model Sněžky a jejího okolí, na který se promítá videomapping. Dalším výrazným prvkem je půlkruhová panoramatická projekce nazvaná Přírodní živly a Sněžka.
Z výstavy Sněžka 1603. Dominantou hlavního sálu je přibližně 4,3 metru dlouhý plastický model Sněžky a jejího okolí, na který se promítá videomapping. Dalším výrazným prvkem je půlkruhová panoramatická projekce nazvaná Přírodní živly a Sněžka.
Z výstavy Sněžka 1603. Dominantou hlavního sálu je přibližně 4,3 metru dlouhý plastický model Sněžky a jejího okolí, na který se promítá videomapping. Dalším výrazným prvkem je půlkruhová panoramatická projekce nazvaná Přírodní živly a Sněžka.
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Expozici doplňují projekce na podlahu, dotykové obrazovky, hry a kvízy nebo kukátka. Další část expozice pracuje s postavou Krakonoše a jeho proměnami. Obsah je připraven v českém, německém a polském jazyce.

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"Chtěli jsme vytvořit expozici, která nebude klasickým muzeem s vitrínami a dlouhými texty. Sněžka je dynamické místo a stejná má být i její prezentace," uvedla Kateřina Soukupová ze společnosti M Plus, která expozici vybudovala.

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Jedna z interaktivních částí seznamuje také s KRNAP a pravidly, jak se na Sněžce a v jejím okolí chovat. Sněžka patří k nejnavštěvovanějším lokalitám v ČR a v letní sezoně míří na její vrchol podle správců KRNAP až 9000 pěších turistů denně. V tomto počtu nejsou zahrnuti cestující přepravení lanovkou z Pece, jejíž přepravní kapacita dosahuje maximálně 250 osob za hodinu. Významná část turistů přichází také z polské strany. Na vrch Kopa vede z Karpacze lanovka s přepravní kapacitou až 900 lidí za hodinu.

Kabinová lanovka je po kompletní výměně v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém od února 2014. Současné zařízení nabízí turistům čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček. S výměnou lanovky vznikla také nová dolní stanice. Nástupní objekt se posunul blíže k Peci a lanovka na rozdíl od té z roku 1949 překonává řeku Úpu.

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