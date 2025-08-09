Kultura

Španělští vědci popsali nový případ neolitického kanibalismu

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Na základě výzkumu archeologického naleziště v jeskyni El Mirador v lokalitě Sierra de Atapuerca na severu země byl španělskými vědci popsán nový případ neolitického kanibalismu. Uvedla to španělská média. Vědci a archeologové prozkoumali kosti jedenácti lidí, které znaky kanibalismu vykazují. Chování podle nich nezapříčinil extrémní hlad ani rituály, ale konflikt mezi skupinami.
Podle stop na lidských kostech archeologové mohou poznat, že lidé byli zabiti a pak pozřeni. Ilustrační snímek.
Podle stop na lidských kostech archeologové mohou poznat, že lidé byli zabiti a pak pozřeni. Ilustrační snímek. | Foto: Profimedia.cz

Podle průzkumu archeologů, o kterém informovala španělská akademie věd (CSIC), jsou analyzované lidské ostatky staré 5500 až 5700 let. Archeologové tvrdí, že kosti vykazují stopy typické pro kanibalismus a patří nejméně 11 lidem různého věku, kteří byli zabiti a pak pozřeni.

Španělští vědci se domnívají, že kanibalismus nebyl rituální povahy, ani ho nezapříčinil extrémní hlad. "Důkazy poukazují na možnou násilnou akci vzhledem ke krátkému časovému rozmezí, ve kterém se vše odehrálo, možná se jednalo o konflikt mezi skupinami zemědělců," uvedl vědec z CSIC Francesc Marginedas. Konflikt byl podle vědců doprovázen "systematickým spotřebováním obětí". Podobné případy vědci popsali v jeskyni Fontbrégoua ve Francii či v Herxheimu v Německu.

Související

Nález sídliště Keltů na Hradecku. Svým rozsahem a charakterem nemá v ČR obdoby

Keltské nálezy

V jeskyni El Mirador archeologové již dříve zmapovali případ kanibalismu, který se však odehrál před zhruba 4000 až 4500 lety.

 
Mohlo by vás zajímat

KVÍZ: Protřepat, nemíchat! Jak dobře znáte slavné filmové scény, kde se popíjí?

KVÍZ: Protřepat, nemíchat! Jak dobře znáte slavné filmové scény, kde se popíjí?
Infografika

Zcela zaplněné krematorium Strašnice se s Krampolem rozloučilo hudbou a zpěvem

Zcela zaplněné krematorium Strašnice se s Krampolem rozloučilo hudbou a zpěvem

Ikona světové opery přijede do Prahy. Plácido Domingo zazpívá v Rudolfinu

Ikona světové opery přijede do Prahy. Plácido Domingo zazpívá v Rudolfinu

Beethoven 20. století i spolupracovník komunistů. Šostakovič zemřel před 50 lety

Beethoven 20. století i spolupracovník komunistů. Šostakovič zemřel před 50 lety
kultura Magazín.Aktuálně.cz umění Obsah kanibalismus archeologie ostatky

Právě se děje

před 32 minutami

Ministr Stanjura byl kvůli zdravotním problémům krátce hospitalizován

Ministra financí a prvního místopředsedu ODS Zbyňka Stanjuru postihla zdravotní indispozice, kvůli které byl podle webu Novinky.cz v pátek ošetřen v nemocnici. Podle mluvčí ministerstva financí…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Teploty nad 31 stupňů hrozí na menším území, než se původně předpokládalo

Teploty nad 31 stupňů hrozí na menším území, než se původně předpokládalo

Výstraha platí od dnešního poledne do večera. V neděli odpoledne vysoké teploty hrozí jen na Moravě.
před 2 hodinami

Luční bouda se vrací do běžného provozu, přístupný je opět bufet a toalety

Luční bouda v Krkonoších se ode dneška vrací do běžného provozu, pouze hotelová restaurace zůstává pro neubytované hosty přístupná po předchozí rezervaci. Turistům nabízí Luční bouda opět i bufet a…
Přečíst zprávu
před 2 hodinami
Jižní Korea nevysílá přes hranici K-pop, ze Severní Koreje už nevyjí zvířata

Jižní Korea nevysílá přes hranici K-pop, ze Severní Koreje už nevyjí zvířata

Soul se snaží zmírnit napětí mezi oběma zeměmi, které jsou de facto stále ve válečném stavu.
před 2 hodinami

Humanoidní zázraky. V Číně otevřeli první obchod zaměřený na prodej robotů

Humanoidní zázraky. V Číně otevřeli první obchod zaměřený na prodej robotů
Prohlédnout si 14 fotografií
T1 humanoidní roboti z Booster Robotics intenzivně trénují fotbalovému tréninku na stadionu National Speed Skating Oval. Tento trénink zahrnuje rychlé přesuny, přesné přihrávky a reakce na soupeře, které jsou klíčové pro nadcházející soutěže.
Představte si humanoidního robota věrně napodobujícího vzhled a mimiku zesnulého fyzika Alberta Einsteina. Tento robot stojí u cenovky v Robot Mallu a slouží nejen jako připomínka legendy, ale také demonstruje pokročilé animační a projekční technologie.
před 2 hodinami

Hodiny kostela navždy ukazují za pět minut dvanáct. Z osudu zaniklé obce mrazí dodnes

Hodiny kostela navždy ukazují za pět minut dvanáct. Z osudu zaniklé obce mrazí dodnes
Prohlédnout si 15 fotografií
Legendární převaděč Josef Hasil - známý též jako Král Šumavy.
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Komentář: Ukrajinci v šoku - čeká je na Aljašce nový Mnichov? Mají vydat území i opevnění

Další zprávy