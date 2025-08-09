Španělští vědci popsali nový případ neolitického kanibalismu

Podle průzkumu archeologů, o kterém informovala španělská akademie věd (CSIC), jsou analyzované lidské ostatky staré 5500 až 5700 let. Archeologové tvrdí, že kosti vykazují stopy typické pro kanibalismus a patří nejméně 11 lidem různého věku, kteří byli zabiti a pak pozřeni.
Španělští vědci se domnívají, že kanibalismus nebyl rituální povahy, ani ho nezapříčinil extrémní hlad. "Důkazy poukazují na možnou násilnou akci vzhledem ke krátkému časovému rozmezí, ve kterém se vše odehrálo, možná se jednalo o konflikt mezi skupinami zemědělců," uvedl vědec z CSIC Francesc Marginedas. Konflikt byl podle vědců doprovázen "systematickým spotřebováním obětí". Podobné případy vědci popsali v jeskyni Fontbrégoua ve Francii či v Herxheimu v Německu.
V jeskyni El Mirador archeologové již dříve zmapovali případ kanibalismu, který se však odehrál před zhruba 4000 až 4500 lety.