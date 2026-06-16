Ve Fantově budově odkryli při rekonstrukci původní malby ukryté pod symbolikou ROH

Při rekonstrukci Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží byly odkryty v kulturním prostoru původní malby zeměkoulí ukryté pod symbolikou Revolučního odborového hnutí (ROH).
Rekonstrukce pokračuje podle harmonogramu, začala loni v létě a potrvá do jara 2029. Vrátí interiérům historické budovy její původní podobu. Zmizí například strop odbavovací haly v jižním křídle. Při prohlídce budovy to novinářům řekla Jana Dehner ze Správy železnic.
Odstranění stropu z 50. let minulého století si vyžádá i využití horolezecké techniky. Díky tomu znovu vznikne otevřený prostor se secesně zdobeným stropem. Podle generálního ředitele SŽ Tomáše Tótha bude sloužit cestujícím a z jižního podchodu bude zpřístupněný bezbariérovými výtahy.
„Cestující zde naleznou nejenom tu původní odbavovací halu, ale zároveň i další komerční prostory. Budou tu prostory pro kavárny, rychlé občerstvení a další lounge jednotlivých dopravců,“ řekl Tóth. Ve vyšších patrech budovy vzniknou kanceláře
V tuto chvíli jsou podle Dehner v budově dokončeny bourací práce a pokračuje průzkum. Připravuje se zahájení stavebních prací a repasování původních prostor. Na začátku letních prázdnin začne instalace nových výtahů, což omezí průchod jižním podchodem.
Správa železnic v souvislosti s rekonstrukcí pravidelně jedná s památkáři. „V podstatě u každého nálezu na stavbě zveme památkáře k jejich vyjádření,“ řekla Dehner. Podílejí se například na rekonstrukci vládního salonku, kde je na zdech řada maleb a řezbářského zdobení.
Podoba z roku 1909
Vládní salonek je v jižní věži a navazuje na první nástupiště. Nad chodbou k salonku je vitráž, nad kterou byly v minulosti umístěny zářivky k prosvětlování. Ty při rekonstrukci zmizí a světlo z nich nahradí denní světlo, které na vitráže doputuje z prosklené kupole ve věži.
Podle Jana Zikmunda z firmy Avers pokračují také restaurátorské průzkumy barevnosti, na základě kterých se zjistí původní barva na zdech. Dělají se i průzkumy, jak nejšetrněji zpevnit štuky. Ve středu budovy bude po dobu rekonstrukce restaurátorská dílna, kde budou upraveny obrazy.
„Dohledali jsme dodatečné fotografie nad rámec toho, co se podařilo zjistit projektantovi. Konkrétně jsme našli fotografie v časopisech Český svět a Architektonický obzor. Tam jsme si všimli jistých nuancí proti zadání, které měl k dispozici projektant,“ řekl Zikmund s tím, že fotografie byly z roku 1909. Do tohoto roku směřuje také podoba, kterou má mít po dokončení prací Fantova budova.
Na základě nových zjištění byly ohledány fragmenty nebo zakryté části. Přestože rekonstrukce směřuje k podobě z roku 1909, budou podle Zikmunda zachovány také hodnotné prvky z pozdějších období, například znak se lvem nebo mobiliář z 60. let, který se repasuje a znovu použije.
V současné etapě, která navazuje na již dokončenou obnovu Fantova a Sloupového sálu a exteriéru budovy, Správa železnice rekonstruuje jižní křídlo včetně vyšších pater severní části a středové části. Celkové náklady jsou 666 milionů korun. Rekonstrukce historické budovy začala v roce 2019.
Hlavní nádraží v Praze bylo otevřelo 14. prosince 1871, tehdy s názvem Nádraží císaře Františka Josefa. Secesní Fantova budova vznikala v letech 1901 až 1909 a nahradila původní, už nevyhovující nádražní budovu. Právě vládní salonek zprvu fungoval jako místo, ve kterém čekala císařská rodina na vlakovou soupravu.
Do roku 1977 sloužila Fantova budova jako hlavní odbavovací prostor hlavního nádraží. Název nese po architektovi Josefu Fantovi, který byl autorem jejího návrhu.
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