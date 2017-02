V USA zemřel legendární jazzový zpěvák Al Jarreau, sedminásobný držitel ceny Grammy

před 30 minutami

Los Angeles - Ve věku 76 letech v neděli v Los Angeles zemřel legendární americký jazzový zpěvák Alwin Lopez "Al" Jarreau. Oznámil to jeho manažer.

Profesionálně se jazzu věnoval od roku 1968, mezinárodní věhlas si získal v polovině 70. let albem We Got By, za které obdržel cenu Grammy. Stejné ocenění Jarreau dostal i za druhé album Glow, a pak ještě pětkrát.

Al Jarreau měl široký repertoárový rejstřík, věnoval se kromě jazzu i jiným hudebním žánrům včetně popu a soulu. Na četná turné vyjížděl spolu s dalšími hvězdami jazzu Chickem Coreou, Milesem Davisem nebo Georgem Bensonem. V roce 2001 dostal svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.

Jarreauovo jméno nese dvacítka alb. Byl jediným držitelem cen Grammy, který získal ocenění v kategoriích jazzu, soulu i R&B. Loni absolvoval kolem padesáti koncertů, vystupoval i v Bílém domě. Znám byl svou dobročinností a podporou mladých hudebníků.

Minulou středu byl zpěvák hospitalizován kvůli vyčerpání a všechny své další letošní koncerty zrušil. Ještě ve čtvrtek lékaři oznámili, že se jeho stav zlepšuje.

