Byla to zlatá éra, vzpomíná na Bělohlávkovo působení v Londýně Symfonický orchestr BBC

Londýn/Berlín - Jiří Bělohlávek byl dirigent světového věhlasu a s vášní pro české skladatele, napsala k jeho dnešnímu úmrtí německá agentura DPA. O odchodu slavného českého dirigenta informovaly také agentury AP, AFP nebo APA a od nich ji převzaly zpravodajské servery.

K úmrtí kondoloval Symfonický orchestr BBC (BBCSO), který Bělohlávek vedl v letech 2006 až 2012. Na jeho práci v orchestru se bude vzpomínat jako na zlaté období, prohlásil Alan Davey z rozhlasové stanice BBC Radio 3.

Šéfdirigent České filharmonie zemřel v noci na čtvrtek po těžké nemoci, ve věku 71 let.

"Hluboce nás zarmoutila zpráva, že zemřel Jiří Bělohlávek, oceňovaný dirigent a náš velký přítel," uvedl na twitteru Symfonický orchestr BBC. "Upřímnou soustrast jeho rodině," stojí v příspěvku.

Generální manažer orchestru Paul Hughes podle britského listu The Guardian Bělohlávka označil za výjimečného muže. "Poslední koncert Jiřího Bělohlávka s jeho milovaným Symfonickým orchestrem BBC a sborem bylo Dvořákovo mohutné Requiem a příhodnější projev úcty, než jaký té hudbě projevil tento výjimečný muž, si lze jen stěží představit," zavzpomínal Hughes.

"Jeho vztah s BBCSO trval 20 let, mám tolik vzpomínek, ale vyzdvihl bych jeho hrdost, s níž orchestr přivedl na festival Pražské jaro, i oceňovaná vystoupení a nahrávky českých oper a symfonií Martinů," dodal Hughes.

Ke vzpomínkám se připojil také Alan Davey, vedoucí rozhlasové stanice BBC Radio 3, festivalu BBC Proms a orchestrů BBC. "Bělohlávek byl velmi milovaný dirigent a na jeho práci v Symfonickém orchestru BBC se bude vzpomínat jako na zlaté období, kdy orchestr přivedl k novým objevům, zvláště v české hudbě. Okouzloval posluchače vřelým lidstvím, jímž prodchnul hudbu, jíž nám dával. Jsme Jiřímu tolik vděční a v tuto smutnou dobu myslíme na jeho rodinu a přátele," prohlásil Davey.

Nekrology s výčtem Bělohlávkových úspěchů věnovaly také britské servery zaměřené na klasickou hudbu, jako je Gramophone nebo server magazínu BBC Music Magazine.

Podle rozhlasové stanice France Musique bude v sobotu odpoledne Bělohlávkovi věnován pořad Arabesques a o den dříve se bude dopoledne vysílat část jeho hudebního repertoáru v pořadu En Pistes (Ve stopě).

Agentura DPA vyzdvihla, že Bělohlávek platil ve své vlasti za velikána dirigování a specialistu na díla českých skladatelů od Antonína Dvořáka, přes Bohuslava Martinů po Leoše Janáčka. Agenturní text převzal například švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung. "Hudební kritici vyzdvihovali Bělohlávkovu profesionalitu, jeho zaměření na detail a jeho cit pro barvu zvuku," napsala DPA.

Zprávu rakouské agentury APA k Bělohlávkově úmrtí zase převzal například rakouský Der Standard. "V Londýně se dočkal velkého uznání. Kritici chválili typicky český, hřejivý zvuk," poznamenala APA.