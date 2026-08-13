V Šárce letos zazní Dvořákův Čert a Káča. Open air každoročně přiláká tisíce lidí

PV pražském přírodním divadle v Divoké Šárce 5. září pod širým nebem uvedou pohádkovou operu Antonína Dvořáka Čert a Káča. Diváci se mohou těšit na sólisty, sbor a orchestr opery Národního divadla v Praze pod vedením dirigenta Jana Chalupeckého. Vstup je zdarma.
Letos se představení uskuteční v rámci oslav Dne Prahy 6 a výročí obnovení tradice divadla v Šárce, za pořadatele informoval Marek Zeman.
Novodobá tradice operních představení v Divoké Šárce se píše od roku 2005. „Opera v Šárce je unikátním projektem. Ať už odlehlým místem, kde se koná, extrémním nasazením tvůrců nebo neutuchajícím zájmem tisíců diváků,“ uvedl radní pro kulturu městské části Praha 6 Jan Lacina (STAN).
Čert a Káča patří k často uváděným titulům českého operního repertoáru. Dílo spojuje humorný děj s výraznou hudební složkou a příběhem o lidské odvaze. V prostředí skal a zeleně Divoké Šárky získává inscenace specifický rámec odpovídající charakteru letního open-air uvedení.
Letos se v režii Jany Divišové a Renée Nachtigallové představí v hlavních rolích Martin Šrejma (Ovčák Jirka), Kateřina Jalovcová (Káča), Dana Burešová (Kněžna), František Zahradníček (Marbuel), Miloš Horák (Lucifer) a další.
Pro cestu veřejnou dopravou pořadatelé doporučují využít metro trasy A nebo tramvajové linky číslo 20 a 26 do stanice Nádraží Veleslavín. Odtud se do přírodního divadla dostanou po vyznačené pěší trase. Pro seniory a handicapované občany bude v den konání akce od 11:00 zajištěna bezbariérová doprava mikrobusy viditelně označenými plakáty od stanice metra Nádraží Veleslavín.
Provoz přírodního divadla v Šárce 16. května 1913 zahájila opera Prodaná nevěsta. Do roku 1922 uvedlo 16 inscenací. V dobách největší slávy se do plenérového prostoru vešlo 10 tisíc sedících diváků, míst k stání bylo 8000. Tradice divadla byla obnovena v roce 2005.
V roce 2020, když měla být na programu opera Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni, se kvůli koronavirové pandemii nehrálo. V předchozích ročnících představilo přírodní divadlo návštěvníkům mnoho významných českých operních děl. Od roku 2005 zde mohli diváci zhlédnout například Dalibora, Rusalku, Jakobína či Čerta a Káču.
V Německu vyhradili hodiny v bazénu jen pro černé. Experiment okamžitě spustil spory
V pátek od dvanácti do šesti jen pro „černé“. Alespoň v dočasném venkovním bazénu v centru Berlína. Jde o projekt avantgardního divadla Volksbühne. Cílem aktivistického konceptu je poskytnout menšinám prostor, kde si mohou odpočinout bez rizika konfrontace s diskriminací nebo rasismem. Projekt, který stál 300 000 eur z veřejných prostředků, ale narazil na odpor.
Hasiči zasahují na Strakonicku. Hoří devět hektarů těžko dostupného lesa
U obce Lnáře na Strakonicku hoří les v těžko přístupném terénu, oheň zasáhl zhruba devět hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Na místě mají 11 jednotek, oznámili vpodvečer na síti X.
Festival filmové hudby Soundtrack ocení Zdeňka Svěráka a Markétu Irglovou
Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack, který se uskuteční Poděbradech od 28. do 30. srpna, ocení Zdeňka Svěráka a Markétu Irglovou.
Farage jde do voleb. Soupeří s příšerami a mužem, který chce znárodnit zpěvačku
V doplňovacích volbách do britského parlamentu v Clactonu ve čtvrtek soupeří 34 kandidátů, což je podle médií nejvíce v historii britských voleb. Volební lístek měří rekordních 90 centimetrů.
Erupce přitahují k sopce Etna davy turistů, což vyvolává obavy průvodců
Úchvatný pohled na žhavou lávu stékající po svazích Etny láká k této italské sopce davy turistů, což značně znepokojuje místní průvodce, píše agentura AFP. Etna, nejvyšší aktivní sopka v Evropě, již několik dní chrlí popel a lávu. To si vynutilo uzavření nedalekého letiště v Katánii, které je klíčovou bránou pro turisty navštěvující ostrov Sicílii.