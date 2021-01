"Znala jsem to jen z televize." V Rijádu otevřeli po několika dekádách první autokino

Saúdskoarabská metropole zprovoznila autokino, v zemi první biograf tohoto druhu od roku 2018, kdy zde byl po dlouhé době zrušen celkový zákaz kin. Informoval o tom deník Arab News. Autokino v Rijádu má kapacitu 150 automobilů, všichni diváci musí dodržovat opatření proti šíření koronaviru.

Podle společnosti MUVI Cinemas, která autobiograf provozuje, je počáteční zájem zatím uspokojivý. Proto plánuje do konce roku v zemi otevřít další podobná kina. Ve všech budou zatím povinné roušky a návštěvníkům bude u vstupu měřena teplota. Občerstvení naservírují pracovníci autokina až do vozu.

Renesanci zažila loni autokina kvůli pandemii covidu-19 v řadě zemí, včetně České republiky.

"Je to velmi cool, zatím jsem to znala jen z filmů a televize. Je to pěkné retro a navíc skvělý způsob, jak v pandemii vidět filmy bezpečně," cituje deník Arab News mladou návštěvnici autokina v Rijádu.

Starší návštěvník zase vzpomněl na staré časy, kdy začátkem 70. let, ještě před zákazem biografů v zemi, v podobném kině byl. "Pamatuji se, jak jsme o víkendech jezdili s přáteli do autokina, kupovali jsme si tam hranolky a hamburgery a zvuk poslouchali díky kabelu, který připomínal hadici. Určitě zas do autokina půjdu a těším se, až uvidím, co se změnilo," říká.

Provoz kin obnovili v Saúdské Arábii po více než 30 letech v roce 2018, byla to součást rozsáhlých ekonomických a sociálních reforem, které zahájil korunní princ Muhammad bin Salmán.

V rámci změn vedení monarchie mimo jiné také zrušilo některé zákazy pro ženy, například jim umožnilo řídit auta či bez souhlasu poručníka vycestovat ze země. Novinkou je také to, že soudy musí informovat ženy, pokud se s nimi manžel rozvede. K řadě úkonů ale ženy stále potřebují souhlas poručníka.