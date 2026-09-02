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Domácí

V pražském letohrádku Hvězda se zastaví putovní výstava cestovních skicáků

ČTK
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V pražském letohrádku Hvězda se na zhruba dva měsíce zastaví putovní výstava skicáků a ilustrací z cest různých autorů od renesance po současnost. Výstava Rajzovní deníky, mapy a průvodce, kterou připravily Národní knihovna s Památníkem národního písemnictví, je součástí festivalu ilustrace a komiksu LUSTR.

Obora Letohrádek Hvězda
Obora Letohrádek HvězdaFoto: Martina Křížová
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Tvůrci zahájí výstavu v letohrádku ve středu, informovali v tiskové zprávě. Veřejnost poté může práce mnoha autorů v Praze vidět od 3. září do 30. října.

Kurátorka Barbora Müllerová připravila výstavu jako dialog ilustrátorek a ilustrátorů napříč staletími, mezi minulostí a současností. K cestopisu Alexandra de Rogissarta z cest po Itálii na počátku 18. století se tak řadí kresby z italských výletů současné slovenské ilustrátorky Lívie Suché.

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Záznamy z poutě do Jeruzaléma, kterou podnikl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic v roce 1598, doplňuje velkoformátová grafika Laury Hédervári z pobřežních měst, do nichž v posledních letech zavítala.

Nechybějí kresby z nového světa z konce 16. století od anglického vzdělance Thomase Harriota a misionáře Ignaze Tirsche z Chomutova v 18. století. Doprovázejí je ilustrace Filipa Šenkeříka z knihy o českém osvícenském cestovateli Tadeáši Haenkem. Vidět lze i imaginární krajiny a mapy současných autorů.

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Památník národního písemnictví výstavu doplnil originály cestovních skicáků významných českých malířů a grafiků. Jde například o Brandejsův náčrtník Mikoláše Alše, jehož podporoval mecenáš Alexandr Brandejs, dále o skicáky Josefa Váchala, Soběslava Pinkase, Václava Hradeckého nebo Zdenky Braunerové.

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Výstava letos v létě měla zastávky v Hejnicích a Třeboni, z Prahy zamíří do Ústí nad Labem a Žďáru nad Sázavou. „Tentokrát jsme s výstavou chtěli vyjet do regionů, a tak se téma cestovních deníků a map k putovní výstavě přímo nabízelo,“ uvedla kurátorka.

Hlavní program 13. ročníku festivalu LUSTR se uskuteční v Pražské tržnici od 24. do 30. září.

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