V Praze začal sedmý ročník Signal Festivalu, návštěvníky čeká 18 světelných instalací

Na pražském Smetanově nábřeží ve čtvrtek večer začal Signal Festival, který potrvá do nedělní půlnoci. Zahájení se uskutečnilo u největší z 18 uměleckých instalací, vedle toho jsou na programu tři videomappingy a další doprovodné akce.

Organizátoři festival zahájili z paluby lodi, první světelnou show přišly na Smetanovo nábřeží, most Legií a Střelecký ostrov zhlédnout tisíce lidí. Téma ročníku, kterým je revoluce, připomněl ředitel festivalu Martin Pošta v souvislosti s letošním výročím třiceti let od listopadu 1989.

Návštěvníky přivítal také primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který rovněž připomněl ideály sametové revoluce. "Právě dnes čelí tyto ideály neustálým snahám o jejich devalvaci z nejrůznějších stran," řekl. Dodal, že je důležité ideály bránit a připomínat si je.

Návštěvníkům se letos představí světelné umění na třech trasách vedoucích Malou Stranou, Starým Městem a Karlínem. Z 18 instalací bude 12 umístěno v nových lokacích. Mezi nejvýraznější účinkující letošního ročníku patří architektka Eva Jiřičná a její instalace ve Vojanových sadech.

Největší instalace od Jakuba Peška každý večer pomocí čtyř laserů pokryje obrazem 180 000 metrů krychlových mezi Smetanovým nábřežím a Střeleckým ostrovem.

Oblíbené videomappingy, tedy světelné promítání na budovy, budou letos tři, a to na Tyršově domě na Malé Straně, na kostele svatého Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí a na základní škole na Lyčkově náměstí v Karlíně.

V pátek se festival bude překrývat s veřejným rozloučením se zesnulým Karlem Gottem, které se uskuteční na Žofíně. Festival světla po dohodě s pozůstalými vzdá zpěvákovi hold minutou ticha.

Kromě uměleckých instalací jsou na programu také panelové diskuse, které se budou konat v sobotu od 15:00 ve Werichově vile. Návštěvníci se seznámí s vybranými umělci a zároveň s festivalovým tématem revoluce. Mezi hosty budou architektka Eva Jiřičná nebo umělec Federico Díaz. Akce zahrnuje též hudební piknik v Nosticově zahradě. Připraven je i program pro děti.

I letos se Národní knihovna zúčastní @signalfestival a v Zrcadlové kapli je letos připravena parádní instalace! Začínáme už za hodinu! pic.twitter.com/1wF4CuXXBE — Národní knihovna ČR (@narodniknihovna) October 10, 2019

Novinkou festivalu je akce Signal Cinema, která se uskuteční v neděli od 16 hodin v kině Světozor. Návštěvníky seznámí s projekcemi prostřednictvím filmu. Sérii promítání zahájí světová premiéra španělského dokumentu Visualist, Those Who See Beyond. Čtvrtým doprovodným programem jsou nedělní komentované procházky s kurátory festivalu.

Na náměstí Míru, kde byly například v roce 2017 promítána všechna díla festivalu, se akce letos nekoná. Projekce potrvají každý den do půlnoci, organizátoři s ohledem na minulé ročníky očekávají kolem 600 tisíc diváků.