V Praze začal celodenní program připomínající 90. výročí narození Václava Havla

Na Mariánském náměstí v Praze v pondělí 21. září dopoledne začal program připomínající 90. výročí narození Václava Havla, které připadne na 5. října. Celodenní akci zahájila neformální debata historika Petra Blažka a výrazné osobnosti českého undergroundu a signatáře Charty 77 Františka Stárka "Čuňase". Mimo jiné hovořili na téma svobody kultury a významu solidarity v nesvobodné společnosti.
O své vzpomínky se v dopolední části programu podělí bývalý Havlův tiskový mluvčí Ladislav Špaček. Program nabídne čtení z Havlových děl, koncert i slavnostní odhalení Lavičky Václava Havla.
Součástí programu je panelová výstava Praha Václava Havla připravovaná ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Prostřednictvím 18 zastavení představuje místa spojená se životem a působením Havla, například palác Lucerna a barrandovské stavby vybudované Havlovou rodinou, ale také divadla, kavárny a další místa, která hrála důležitou roli v různých etapách jeho života. Autorem textů je historik architektury Zdeněk Lukeš, který od počátku 90. let působil na Pražském hradě a podílel se na úpravách jeho areálu v době Havlova prezidentství. Výstavu doprovázejí fotografie Pavla Hrocha a dalších autorů.
Prvního českého prezidenta připomíná také světelná instalace výtvarníka Michala Škapy s motivem Pravda a láska, která bude do 25. října součástí proskleného výstavního boxu na Mariánském náměstí. V horní části výstavy svítí heslo Pravda a láska, truth and love vyrobené z neonových trubic.
"Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Výrazné heslo sametové revoluce, které se šířilo i na plakátech s Václavem Havlem. Ty často nahrazovaly portréty předešlého prezidenta ve školních třídách. I proto mám tuto větu vypálenou do mozku a celkově vzpomínám na překotnou dobu kolem roku 1989 často a rád. Ostatně fotku Václava Havla měli moje rodiče na lednici už v osmdesátých letech. S radostí jsem přijal nabídku vymyslet a realizovat expozici k výročí této zásadní figury polistopadového vývoje a člověka s významem přesahujícím politickou scénu a se světovým věhlasem," uvedl výtvarník Škapa.
Odpolední a večerní část programu bude patřit hudbě. Koncert začne v 16.30 a vystoupí na něm The Plastic People of the Universe, kapela Svatopluk navazující na tvorbu písničkáře Svatopluka Karáska, zpěvačka Leona Machálková a Pěvecký sbor Českého rozhlasu. Ve 21:00 se představí zpěvačka Aneta Langerová. Vstup na koncert i celodenní program je zdarma.
S hlavním městem byla spojena podstatná část Havlova osobního, uměleckého i politického života. V 60. letech působil v Divadle Na zábradlí, kde se prosadil jako dramatik. Po okupaci Československa v srpnu 1968 a v době následné normalizace se stal jedním z nejvýraznějších kritiků komunistického režimu. Patřil k zakladatelům Charty 77 a za své občanské postoje strávil několik let ve vězení. Po listopadu 1989 byl zvolen prezidentem Československa a v roce 1993 se stal prvním prezidentem samostatné České republiky. Zemřel 18. prosince 2011 na Hrádečku.
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