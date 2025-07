V Praze vystoupí Lynyrd Skynyrd, do Česka se vrátí po 10 letech

V Praze v pondělí s celosvětovými hity jako Sweet Home Alabama nebo Free Bird vystoupí americká kapela Lynyrd Skynyrd. Představitelé takzvaného jižanského rocku se do České republiky vrátí po deseti letech. Koncert je součástí turné, na kterém kapela oslavuje 50 let své hudební kariéry.

Kapela zahraje v pražské O2 aréně, za lístky lidé zaplatí od 1490 korun. Vystoupení Lynyrd Skynyrd začne ve 21:00. První, a do dnešního dne poslední koncert, odehrála skupina v Plzni v roce 2015. Kapela tehdy zahrála 14 písniček, včetně největších hitů jako Free Bird, That Smell či Sweet Home Alabama.

Jižanský rock (southern rock) vznikl fúzí blues, rhythm and blues, boogie a country na konci 60. let v jižních státech USA a v 70. letech patřil mezi nejpopulárnější hudební styly rockové hudby. K jeho nejznámějším představitelům patří The Allman Brothers Band, Creedence Clearwater Revival nebo ZZ Top.

Žánr, který se vyznačuje méně pronikavými tóny elektrických kytar a jednoduchými melodiemi, zdomácněl i v Česku, kde se mu věnují mimo jiné kapely Žlutý pes a Pumpa.

Příběh Lynyrd Skynyrd začal v létě roku 1964 v Jacksonville na Floridě, kdy vznikla tehdy ještě studentská kapela My Backyard. Skupina si několikrát měnila názvy, až se ustálila na Lynyrd Skynyrd. V 70. letech se na čas odmlčela po leteckém neštěstí, při kterém v roce 1977 zahynuli zpěvák a skladatel Ronnie Van Zant, kytarista Steve Gaines nebo další vokalista Cassie Gaines. Kapelou poté prošla řada muzikantů.

Lynyrd Skynyrd byli v roce 2006 spolu Black Sabbath a Sex Pistols v New Yorku uvedeni do rokenrolové síně slávy.