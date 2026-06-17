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Domácí

V Praze je k vidění unikátní gotická Kysucká madona o velikosti 84 milimetrů

ČTK

Gotickou Kysuckou madonu, zapůjčenou Kysuckým muzeem, vystavila v Praze ve svých prostorách Groma Art Factory. Předmět o velikosti 84 milimetrů vyřezaný z kosti představuje ženskou postavu v dlouhých šatech. Novinářům to ve středu při představení předmětu řekli galerista Patrik Groma a kurátor Kysuckého muzea Marek Sobola. Předmět lze vidět ode středy do 26. června.

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Kysucká madona patří podle Kysuckého muzea mezi nejcennější památky slovenského kulturního dědictví. Má jemně modelovanou tvář a duchovní výraz. (Kysucká madona)Foto: CTK
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„Je to poprvé, co Kysucká madona nebo také Světice z Radole opustila území Slovenské republiky. První zahraniční zápůjčka tohoto exponátu z Kysuckého muzea je do Prahy,“ řekl Sobola. Pro vývoz cenného artefaktu bylo podle něj třeba získat souhlas Žilinského kraje a předmět pojistit. Podle Sobola se jedná o vysokou částku. O jakou sumu jde, ale neupřesnil ani on, ani Groma.

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„Chceme české publikum seznámit s tím, jaké jsou na Slovensku skvosty, a potěšit ho duchovním rozměrem krásné plastiky,“ řekl Groma, který je také prvním českým honorárním konzulem na Slovensku. S předmětem operoval jen on, a to v bílých rukavicích. Je podle něj citlivý na pot.

Podle něj stále probíhá výzkum a studie toho, co přesně madona představuje. Hlavní kurátor pařížského muzea Louvre Pierre-Yves Le Pogam podle Sobola poukázal na gesto zdvižených rukou, které mu připomnělo Pannu Marii při zvěstování. Podle jiných názorů se může jednat o rukojeť nože, ale i o postavu, která byla součástí většího celku.

výstava Dar Praze – Kysucká madona
Podle odborníků jde o francouzskou nebo německou práci ze 13. či 14. století. (Kysucká madona)Foto: CTK

Kysucká madona patří podle Kysuckého muzea mezi nejcennější památky slovenského kulturního dědictví. Má jemně modelovanou tvář a duchovní výraz.

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Madonu objevili archeologové při výzkumu prostoru zaniklého kostela ve slovenské Radoli v roce 1990 na místě zvaném Koscelisko. Zbytky kostela byly podle muzea patrné ještě ve 40. letech 20. století. Archeologických výzkumů se konalo více, objevily vedle základů kostela, který zanikl patrně v 15. století, také hroby z různých dob.

V Žilině Groma provozuje výstavní prostory o rozloze asi 1000 metrů čtverečních, v pražské Salvátorské ulici menší galerii.

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