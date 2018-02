V neděli v pět deset sraz u Baníku. Dokumentem o ostravském klubu provede Jaromír Nohavica

před 4 hodinami

Ostravské studio České televize připravilo na 17. dubna dokument Banik!!!, mapující téměř stoletou historii fotbalového klubu FC Baník Ostrava. Diváky jí provede skalní fanoušek celku a písničkář Jaromír Nohavica.

Podle autorů dokumentu Banik!!! nejde o film, který mapuje výsledky ostravského fotbalového klubu. Jde spíš o společenský dokument. Odráží, jak se Ostrava a klub navzájem ovlivňovaly.

O osudech Baníku, které byly a jsou nerozlučně spjaté se specifickým údělem regionu, v dokumentu mluví sami hráči a trenéři. Tvůrci použili i archivní novinové a filmové záznamy, fotografie i relikvie věrných fanoušků. Role průvodce se v dokumentu ujal písničkář Jaromír Nohavica. Ten napsal na konci 90. let skladbu Fotbal, v níž se například zpívá: "Tribuna na stání, necpi se, vřede! Hadráři Sparťani! Ostrava jedem!"

"Díky dokumentu jsem si totiž uvědomil některé maličkosti a souvislosti, které mi vlastně došly, až když jsem se fyzicky ocitl na místech, o nichž jsem nejdřív jen slyšel - kde klub založili, kde poprvé hráli," řekl Nohavica.

Dramaturg Marek Dohnal doplnil, že vypráví příběh klubu, jenž by se těžko mohl odehrát jinde než právě v Ostravě. "Existuje od roku 1922, tedy téměř 100 let, a jeho historie je bez debat součástí historie města, ve kterém vzniknul," řekl. S tím souhlasí i Nohavica. "Pro místní lidi Baník skutečně něco znamená. To není jen nějaký stadion, nějaké výsledky a nějací fotbalisté. Je to tradice, historie," vysvětlil.

V produkci České televize vznikly v minulosti i dokumenty o Spartě, Slavii a Dukle Praha.