V Mexiku je po 186 letech k vidění rukopis ukazující příběh Aztéků a jejich pádu

V Mexiku je od čtvrtka poprvé po 186 letech vystaven několik staletí starý dokument, který s pomocí piktogramů vypráví příběh aztécké civilizace a jejího pádu po příchodu španělských dobyvatelů. Informoval o tom web stanice BBC. Rukopis známý jako Codex Azcatitlán, zapůjčený Francií u příležitosti výročí vzájemných vztahů, je k vidění v Národním antropologickém muzeu v Mexico City..
Dokument je od roku 1898 uložen ve Francouzské národní knihovně, ale desítky let mimo Mexiko strávil i předtím. Rukopis, který byl podle předpokladů vyzvořen v 16. století, několik let po příchodu conquistadorů na území dnešního Mexika, je obecně pokládán za jedno z nejcennějších a nejvýstižnějších vyprávění o historii Aztéků.
Francie zapůjčila Codex Mexiku u příležitosti 200. výročí francouzsko-mexických vztahů a Mexiko se jí na oplátku zavázalo zapůjčit k vystavení další dokument neocenitelné hodnoty, Codex Boturini. Ten ukazuje příběh migrace Aztéků, známých též jako Mexikové, z jejich původní vlasti k břehům jezera Texcoco, kde vybudovali hlavní město Aztécké říše Tenochtitlán.
Na dočasné výměně obou dokumentů se dohodla mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem při jeho loňské návštěvě Mexika.
Mexiko už dlouho usiluje o navrácení historických artefaktů, které byly z této země v minulých stoletích odvezeny. Podle mexického ministerstva zahraničních věcí se loni podařilo do země navrátit přes 2000 předmětů.
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