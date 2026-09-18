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Kultura

V Mexiku je po 186 letech k vidění rukopis ukazující příběh Aztéků a jejich pádu

ČTK
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V Mexiku je od čtvrtka poprvé po 186 letech vystaven několik staletí starý dokument, který s pomocí piktogramů vypráví příběh aztécké civilizace a jejího pádu po příchodu španělských dobyvatelů. Informoval o tom web stanice BBC. Rukopis známý jako Codex Azcatitlán, zapůjčený Francií u příležitosti výročí vzájemných vztahů, je k vidění v Národním antropologickém muzeu v Mexico City..

Historic Codex Azcatitlan goes on display at Mexico's National Museum of Anthropology
Historický Codex Azcatitlán, vzácný rukopis ze 16. století zapůjčený z Francouzské národní knihovny, je nyní vystaven v Národním antropologickém muzeu v Mexico City.Foto: REUTERS – Daniel Becerril
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Dokument je od roku 1898 uložen ve Francouzské národní knihovně, ale desítky let mimo Mexiko strávil i předtím. Rukopis, který byl podle předpokladů vyzvořen v 16. století, několik let po příchodu conquistadorů na území dnešního Mexika, je obecně pokládán za jedno z nejcennějších a nejvýstižnějších vyprávění o historii Aztéků.

Francie zapůjčila Codex Mexiku u příležitosti 200. výročí francouzsko-mexických vztahů a Mexiko se jí na oplátku zavázalo zapůjčit k vystavení další dokument neocenitelné hodnoty, Codex Boturini. Ten ukazuje příběh migrace Aztéků, známých též jako Mexikové, z jejich původní vlasti k břehům jezera Texcoco, kde vybudovali hlavní město Aztécké říše Tenochtitlán.

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Na dočasné výměně obou dokumentů se dohodla mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem při jeho loňské návštěvě Mexika.

Mexiko už dlouho usiluje o navrácení historických artefaktů, které byly z této země v minulých stoletích odvezeny. Podle mexického ministerstva zahraničních věcí se loni podařilo do země navrátit přes 2000 předmětů.

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