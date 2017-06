Živě: V Manchesteru se zpívá pro oběti terorismu. Dorazila i Ariana Grande, vzkaz poslali také U2

před 55 minutami

Zatímco v Londýně policie vyšetřuje sobotní teroristický útok na London Bridge a Borough Market, na severu Anglie probíhá benefiční koncert One Love Manchester. Ten uctívá památku obětí teroristického útoku, který se stal během tamního květnového koncertu zpěvačky Ariany Grande. Benefici zorganizovala během několika dní právě zpěvačka. V napěchované areně se střídají po několika písních popové hvězdy, vzkaz do Manchesteru poslali i U2. V prvních řadách stojí zejména teenageři, kteří dostali lístky zdarma. Byli totiž také na Arianině osudném vystoupení.

Za přísných bezpečnostních opatření v britském Manchesteru probíhá koncert na podporu obětí útoku, který sebevražedný atentátník spáchal na koncertě zpěvačky Ariany Grande před dvěma týdny. V manchesterské aréně je zhruba 60 tisíc lidí, zejména teenagerů.

Koncert dala dohromady sama zpěvačka a jak přímo na pódiu lidem vzkázal organzační tým, přenáší se i do nemocnice, kde leží zraněné děti. Následovalo vystoupení Ariany Grande, doprovázené skupinou tanečníků a také obrovským aplausem. Následně se na arénu snesly růžové stuhy.

S Arianou si zazpívala i autorka několika jejích písní Victoria Monétová a také kapela Black Eyed Peas. Ta rapovala i proti Ku Klux Klanu, pozdravila starosty Londýna i Manchesteru a poděkovala policii. Grande uvedla na stage též svůj idol z dětství - zpěvačku Imogen Heap.

Svou účastí přispěl i Robbie Williams, jenž zazpíval s pomocí publika největší hit Angels. Hity naservíroval i Pharrell Williams: nejprve sám zatančil na píseň Get Lucky, pak si přizval Miley Cyrusovou, s níž se podělil o song Happy. Cyrusová připomněla, že kamarádka Ariana byla jednou z prvních celebrit, jež podpořily její neziskovku The Happy Hippie, pomáhající mladým lidem bez domova či gayům a lesbám.

"Když mi Ariana zavolala, abych vystoupila, neváhala jsem ani minutu. Obě chceme dělat muziku až do smrti," řekla Miley Cyrusové v krátkém rozhovoru po vystoupení.

Vzkaz do Manchesteru poslala kapela U2. "Máme tu spoustu kamarádů, někteří přišli o svoje děti, děti o své rodiče. Myslíme s láskou na všechny," řekl zpěvák Bono. Vzkaz a píseň přidal také Stevie Wonder.

U2 mluvili o útocích po koncertu Ariany Grande v talk show

S podpůrným vzkazem se na obrazovce objevil také čtyřnásobní otec David Beckham. Ariana Grande pak ruku v ruce s Miley Cyrus zazpívala duet - coververzi tematického hitu Don't Dream It's Over od kapely Crowded House. Zavzpomínala také na setkání s maminkou jedné z obětí, která si přála, aby Ariana na koncertu zazpívala hity a netruchlila.

"Láska porazí strach, a láska, pro kterou jste se rozhodli, nám dá sílu," řekla před svým vystoupením Katty Perry, oblečená do bílého kabátu z peří. Publiku nadídla i čtyři roky starý megahit Roar. Perry aktuálně chystá nové album, vyjde za několik dní.

Obrovská aplaus sklidil při nástupu Justin Bieber. Doprovází se pouze na akustickou kytaru, zní to výborně a píseň zpívá celá arena. Coldplay přidali hit od Oasis Don't Look Back In Anger. Zpívá opět celá arena - téměř jako na videu z deset let starého konceru Oasis právě z Manchesteru.

Zatímco většina popových hvězd věří v sílu země a nabádá ke spojení sil a k lásce, zpěvák Morrissey, rodák z Manchesteru a dlouhodobý kritik systému, se na svém Facebooku po útocích vyjádřil na adresu britské premiérky Theresy Mayové velmi kriticky.

Vyčítá jí mimo jiné to, že žije v sociální bublině a problémy postižených lidí jsou jí vzdálené. "Politici nám říkají, že se nemáme bát a nemáme být zlomení, ale oni se obětmi nikdy nestanou," píše ve svém facebookovém postu.

Přivítání Ariany Grande na manchesterském benefičním koncertu.

Redaktoři BBC, kteří koncert komentují, opakovaně oceňují třiadvacetiletou Grande a její schopnost dát dohromady koncert takových rozměrů. Chválí též výkon vokální čtveřice Little Mix, která vyhrála soutěž X Factor a v aréně vystoupila před chvílí.