V Londýně začne největší výstava o Pink Floyd. Připomíná 50 let od vydání prvního alba

před 30 minutami

Britské Victoria & Albert Museum otevře interaktivní výstavu, která se ohlíží za padesáti lety britské kapely Pink Floyd. K vidění tu bude přes 350 předmětů včetně hudebních nástrojů kapely, obalů alb, plakátů, nejrůznějších propriet a náčrtků slavných skladeb. Výstava navazuje na obdobný projekt věnovaný v roce 2013 Davidu Bowiemu. Podle organizátorů se jedná o největší poctou "Floydům" v historii.

Retrospektiva pojmenovaná Pink Floyd, Their Mortal Remains (Co zbylo z Pink Floyd) bude pro návštěvníky otevřená od 13. května do 1. října a vztahuje se k padesátému výročí desky The Piper at the Gates of Dawn. Psal se rok 1967 a čtveřice Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason and Syd Barrett (o rok později nahrazený Davidem Gilmourem) vydala svůj progrockový debut.

"ŽIli jsme si hipícký život, experimentovali s LSD, kouřili trávu a četli Kerouacka," řekl autor vizuálů kapely Aubrey Po Powell, jenž pomáhal s přípravou výstavy. "Pink Floyd možná tehdy byli trochu amatéři, ale šli do toho srdcem a londýnská undergroundová scéna je milovala," dodává před barevnou zdí s psychedelickými tvary, na které návštvníci uvidí plakát lákající na koncert do tehdejšího klubu UFO.

Výstavu organizátoři postavili jako multimediální zážitek, návštěvníci se po ní budou procházet se sluchátky na uších. Hudba se změní vždy s jednotlivými místnostmi. Například v prostoru věnovaném albu Wish You Were Here z roku 1975 zazní rozhovor Waterse a Gilmoura o tom, jak složili stejnojmenný hit. "Je to úplně obyčejná folková písnička, ale díky emocím, které z ní prýští, ji řadím k našim nejlepším," konstatuje Gilmour.

Zásadním kusem výstavy je pak instalace věnovaná slavné The Wall z roku 1979 s hrůzným učitelem, který terorizuje děti.

Lístky na výstavu stojí 20 až 24 liber, zhruba 650 korun.