V Litomyšli začne o víkendu barokní festival, kombinuje procházky městem s hudbou

Letošní 11. ročník duchovně-kulturního festivalu Litomyšlské dny barokní tradice, který začíná v sobotu, kombinuje procházky městem, prohlídky barokních interiérů, přednášky a barokní hudbu v duchovních historických prostorách.
Na programu jsou dva koncerty a liturgická hudba během bohoslužby. Vstupné je s jedinou výjimkou dobrovolné, uvedl manažer festivalu Vítek Večeře.
Program zahájí 15. srpna procházka po historickém centru Litomyšle s názvem Mariánská místa známá i neznámá. Povede nejen po známých lokalitách, ale obsahuje i některé překvapivé zastávky.
V neděli 16. srpna zazní v proboštském chrámu Povýšení svatého Kříže liturgicky provedená skladba nejvýznamnějšího francouzského raně barokního skladatele Antoina Boësseta Messe a 4 du 11e mode, a to při mši, kterou bude sloužit litomyšlský titulární biskup Prokop Brož. Pod uměleckým vedením Ladislava Horkého doprovodí celou bohoslužbu soubor La Bilancetta.
„Vrcholem festivalu bude v úterý 18. srpna v zámecké kapli svaté Moniky a Michaela Archanděla koncertní provedení sonát na biblická témata, jejichž autorem je německý barokní skladatel Johann Kuhnau,“ uvedl Večeře.
Perly barokní itálie
Na koncertu s názvem Biblické historie zahraje Kristýna Kosíková na cembalo a Ivana Michalovičová na varhany, doplní je přednes herce Petra Vacka. Vystoupení je jako jediný bod letošního programu zpoplatněno.
Hudební program uzavře ve čtvrtek 20. srpna sopranistka Irena Troupová s cembalistkou Jiřinou Marešovou komorním koncertem Perly barokní Itálie. Zaznějí známé skladby italských barokních skladatelů jako byli Antonio Vivaldi, Girolamo Frescobaldi nebo Claudio Monteverdi.
Připravené budou i akce osvětového, odborně popularizačního charakteru. Přednáška kněze a církevního historika Ľuboslava Hromjáka se bude věnovat mimo jiné tématu lokálních světců – patronů měst a obcí, kteří byli v barokní době velmi populární.
Pořadatelé připravili i komentovanou prohlídku piaristického kostela Nalezení svatého Kříže a prohlídku piaristické koleje. Kompletní program letošního ročníku je k dispozici na www.baroknilitomysl.cz.
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