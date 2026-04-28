Přeskočit na obsah
Benative
28. 4. Vlastislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Kultura

V létě skončí České centrum v Sofii, stejně jako v Miláně, Stockholmu a Tbilisi

ČTK

V létě ukončí provoz České centrum v Sofii. Radiožurnálu to řekla ředitelka centra v bulharské metropoli Radka Rubilina. Je to čtvrtá pobočka sítě Českých center, která letos končí. Už dříve organizace spadající pod ministerstvo zahraničí oznámila uzavření center v Miláně, Stockholmu a Tbilisi. Důvodem je snížení příspěvku zřizovatele.

Budova Českého centra a Velvyslanectví České republiky v Sofii. Foto: ARCHIV ČC Sofie
"Dostala jsem rozhodnutí generální ředitelky Českých center minulý čtvrtek a pověřuje mě, abych České centrum v Sofii uzavřela k 31. 7. 2026," sdělila Radiožurnálu Rubilina.

Černínský palác letos poskytl centrům na provoz podle rozhlasu 157 milionů korun, loni to bylo více než 180. "S ministerstvem zahraničních věcí proto vedeme intenzivní jednání o dalším fungování sítě a jejích strategických prioritách. V souvislosti s touto úpravou se změny dotknou také Českého centra Sofie," uvedl mluvčí Českých center Jan Dlouhý.

Související

Česká centra jsou nástrojem kulturní diplomacie a propagují českou kulturu v zahraničí. Zajišťují také výuku českého jazyka pro cizince a podílí se na organizaci certifikovaných jazykových zkoušek. V 90. letech se síť Českých center rozšiřovala především v západní Evropě, po roce 2000 i na další kontinenty. Aktuálně jich je 26.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
FILE PHOTO: Fire and smoke rise at Tuapse oil refinery near Tuapse port

Klíčový ruský přístav v ohni. Ukrajinci masivně udeřili, minule spustili "ropný déšť"

Ukrajina v noci na dnešek provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, oznámil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Dvojice nedávných ukrajinských vzdušných útoků na rafinerii a ropný terminál v Tuapse způsobila rozsáhlé ekologické škody.

Melania Trumpová.

Komik vtipkoval o vdově Melanii, pak přišel atentát na Trumpa

Za mírné rýpnutí o věkovém rozdílu prezidentského páru označil americký komik Jimmy Kimmel svůj vtip o tom, že první dáma Melania Trumpová vypadá jako nastávající vdova. Rozhodně se podle něj nejednalo o výzvu k atentátu, píše agentura AP.

Stanice na Písecku funguje už více než 35 let a ročně jí projde přibližně tisíc živočichů, nejčastěji ptáků.

Pomáháte, nebo škodíte? Pravda o záchraně volně žijících zvířat vás možná překvapí

Záchrana zvířat není vždy tím, čím se zdá. V makovské stanici denně řeší dilemata, kdy pomoci a kdy naopak nechat přírodu jednat. „Je důležité, aby lidé věděli, co zachraňovat, a co naopak nechat být,“ říká hajný Libor Šejna. V reportáži můžete nahlédnout do zákulisí stanice a podívat se, jak vypadá každodenní péče o zraněná zvířata i rozhodování, která často nemají jednoduché řešení.

