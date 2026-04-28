V létě skončí České centrum v Sofii, stejně jako v Miláně, Stockholmu a Tbilisi

V létě ukončí provoz České centrum v Sofii. Radiožurnálu to řekla ředitelka centra v bulharské metropoli Radka Rubilina. Je to čtvrtá pobočka sítě Českých center, která letos končí. Už dříve organizace spadající pod ministerstvo zahraničí oznámila uzavření center v Miláně, Stockholmu a Tbilisi. Důvodem je snížení příspěvku zřizovatele.
"Dostala jsem rozhodnutí generální ředitelky Českých center minulý čtvrtek a pověřuje mě, abych České centrum v Sofii uzavřela k 31. 7. 2026," sdělila Radiožurnálu Rubilina.
Černínský palác letos poskytl centrům na provoz podle rozhlasu 157 milionů korun, loni to bylo více než 180. "S ministerstvem zahraničních věcí proto vedeme intenzivní jednání o dalším fungování sítě a jejích strategických prioritách. V souvislosti s touto úpravou se změny dotknou také Českého centra Sofie," uvedl mluvčí Českých center Jan Dlouhý.
Česká centra jsou nástrojem kulturní diplomacie a propagují českou kulturu v zahraničí. Zajišťují také výuku českého jazyka pro cizince a podílí se na organizaci certifikovaných jazykových zkoušek. V 90. letech se síť Českých center rozšiřovala především v západní Evropě, po roce 2000 i na další kontinenty. Aktuálně jich je 26.
