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Kultura

V hlavních kategoriích Emmy uspěly seriály Widow's Bay, Urgent a DTF St. Louis

ČTK
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Americkou televizní cenu Emmy získal v kategorii komedie seriál Widow's Bay. V kategorii drama druhý rok za sebou uspěl seriál z lékařského prostředí Urgent a cenu za nejlepší miniseriál má DTF St. Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku.

The 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Herci a tvůrci seriálu „Widow's Bay“ s cenou za nejlepší komediální seriál na 78. ročníku cen Emmy v Los Angeles, 14. září 2026.Foto: REUTERS – Mike Blake
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Hororová komedie Widow’s Bay o komunitě na ostrově v Nové Anglii čelící staleté kletbě ovládla předávání cen Emmy a překonala rekord v kategorii komediálních seriálů ziskem 14 ocenění, včetně ceny za nejlepší komediální seriál a tří hereckých cen, poznamenala agentura AP.

Hlavní hvězda Matthew Rhys získal cenu pro nejlepšího herce, Stephen Root zvítězil v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli a Kate O’Flynnová uspěla jako nejlepší herečka ve vedlejší roli.

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"Rádi bychom také poděkovali té zlé bytosti z ostrova, která nám svěřila svůj příběh," uvedla - rovněž oceněná - scenáristka seriálu Kate Dippoldová poté, co poděkovala všem, kdo se na pořadu podíleli, Apple TV a své matce, napsal server BBC News.

Seriál Urgent z dílny HBO Max, který sleduje dění na oddělení urgentního příjmu, byl při loňském ročníku nováčkem, který si odnesl ocenění za nejlepší dramatický seriál a několik cen v hereckých kategoriích. Nyní již podruhé za sebou získal cenu Emmy za nejlepší dramatický seriál a jeho hvězda Noah Wyle si navíc odnesla ocenění pro nejlepšího herce.

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"Někdy nám právě vyprávění příběhů umožňuje, abychom si navzájem porozuměli a vážili si jeden druhého, a to je důležitější, než kdykoliv dřív," uvedl při převzetí ceny scenárista a producent R. Scott Gemmill.

O udělení cen rozhoduje na 22 000 členů pořadatelské televizní akademie.

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