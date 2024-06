V hlavě 2 se stalo nejúspěšnějším filmem roku, Dunu 2 překonalo už po osmi dnech

Animovaný rodinný film V hlavě 2 od společností Pixar a Disney za uplynulý víkend v severoamerických kinech utržil dalších 100 milionů dolarů, v přepočtu asi 2,33 miliardy korun, a stal se nejúspěšnějším snímkem roku, uvedla agentura AP.

Novinka diváky nechává nahlédnout do hlavy čerstvé teenagerky. K tomu, aby předstihla dosud nejnavštěvovanější film roku, sci-fi Duna: Část druhá, jí stačilo pouhých osm dnů v biografech. V USA a Kanadě má nyní V hlavě 2 na kontě 355 milionů dolarů, celosvětově pak snímek utržil dokonce již 724 milionů dolarů, což je asi 16,8 miliardy korun.

Tímto tempem by V hlavě 2 mohlo zanedlouho celosvětově pokořit hranici jedné miliardy a podle webu Variety.com se teoreticky může stát i nejvýdělečnějším filmem Pixaru všech dob. Autoři Příběhu hraček, Hledá se Nemo či Příšerek s.r.o. měli dosud největší úspěch s Úžasňákovými 2, kteří roku 2018 utržili 1,2 miliardy dolarů.

Posledním hollywoodským filmem, jenž celosvětově zdolal hranici miliardy dolarů, byla loňská Barbie. Ta nakonec dosáhla na 1,4 miliardy dolarů. Úspěch novinky od Pixaru podle agentury AP příjemně zaskočil Hollywood, který v důsledku loňské stávky scenáristů a herců letos poslal do kin méně hitů a po řadě neúspěchů z posledních měsíců, jako byly akční filmy Kaskadér či Furiosa: Sága Šíleného Maxe, už měl nízká očekávání.

Dle společnosti Comscore se letos zatím prodalo do kin asi o 40 procent méně vstupenek než před pandemií koronaviru, meziročně se pokles pohybuje okolo 20 procent. Server Deadline.com za jednu z možných příčin úspěchu V hlavě 2 označuje vlnu veder, jež zachvátila USA od Los Angeles po New York. "Je možné, že spousta lidí se šla schovat do klimatizovaných kin," píše web.

Podle agentury AP je to dobrá zpráva pro Pixar, jehož některé nedávné tituly jako Proměnu, Duši nebo Lucu mateřská společnost Walt Disney Company v době pandemie poslala rovnou na streamovací služby a nečekala od nich, že vzbudí větší ohlas. Zároveň by důsledkem zájmu o V hlavě 2 mohlo být to, že firma, která nyní na rok 2026 chystá Příběh hraček 6, bude točit ještě více pokračování.

Česká kina začnou V hlavě 2 promítat 18. července. K dalším potenciálním letním hitům, které by do kin mohly přivést davy diváků, patří horor Tiché místo: První den, animovaný Já, padouch 4, a především superhrdinský Deadpool & Wolverine, plánovaný na konec července.