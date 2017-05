V češtině vychází komiks Dobrodružství Jeronýma Moucherota s humorem Woody Allena či Monty Pythonů

před 11 minutami

V české překladu vychází komiks Dobrodružství Jeronýma Moucherota francouzského výtvarníka a karikaturisty Francoise Boucqa, kterého ovlivnil například i autor ilustrací příběhů o Mikulášovi Sampé. Vyhovovat by měl všem, kteří mají rádi hravé nápady a šílené světy. “Je to to nejlepší pro příznivce komiksů jako je Autobus či Pixy, pro fandy starých povídek Woody Allena, skečů Monty Pythonů, filmů Davida Lynche či Miloše Macourka,” říká šéfredakror komiksového nakladatelství Crew Jiří Pavlovský. Hrdinou kresleného příběhu je “obyčejný pojišťovák” Jeroným, který se ovšem do práce dostávápo liánách a jeho sousedem je Leonardo da Vinci.

