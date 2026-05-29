V Česku se v pátek večer odehraje Noc kostelů. Letošní ročník nese motto Odvaha

ČTK

Už poosmnácté se v pátečních večerních hodinách otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník se koná v duchu motta Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním.

Malostranský chrám sv. Mikuláše, jehož mohutná kupole a štíhlá věž jsou neodmyslitelnou součástí panoramatu Pražského hradu, patří k nejpřednějším barokním stavbám Evropy.Foto: Noc kostelů
"Odvaha není jen absence strachu, ale schopnost čelit neznámému a otevírat se novým setkáním,“ uvedla koordinátorka akce v pražské arcidiecézi Zuzana Kakušková. Podle ní chtějí pořadatelé ukázat, že kostely jsou místy, kde se po staletí setkává lidská křehkost s odvahou víry a naděje.

Návštěvníci mohou navštívit běžně nepřístupné prostory, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek, setkání nebo duchovního programu. K akci se připojí například i Muzeum umění Olomouc a otevře Zdíkův palác, který je jinak součástí prohlídkové trasy Arcidiecézního muzea Olomouc. Návštěvníci také mohou vidět kryptu v Teplicích či baziliku svatého Václava ve Staré Boleslavi.

Noc kostelů se v posledních letech stala pevnou součástí kulturního kalendáře v ČR i dalších evropských zemích. Podle organizátorů loňský ročník, který se nesl v duchu tématu naděje, zaznamenal více než 460 000 návštěvnických vstupů. Do programu se tradičně zapojí církve a náboženské společnosti po celé zemi.

