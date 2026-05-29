V Česku se v pátek večer odehraje Noc kostelů. Letošní ročník nese motto Odvaha

Už poosmnácté se v pátečních večerních hodinách otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník se koná v duchu motta Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním.
"Odvaha není jen absence strachu, ale schopnost čelit neznámému a otevírat se novým setkáním,“ uvedla koordinátorka akce v pražské arcidiecézi Zuzana Kakušková. Podle ní chtějí pořadatelé ukázat, že kostely jsou místy, kde se po staletí setkává lidská křehkost s odvahou víry a naděje.
Návštěvníci mohou navštívit běžně nepřístupné prostory, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek, setkání nebo duchovního programu. K akci se připojí například i Muzeum umění Olomouc a otevře Zdíkův palác, který je jinak součástí prohlídkové trasy Arcidiecézního muzea Olomouc. Návštěvníci také mohou vidět kryptu v Teplicích či baziliku svatého Václava ve Staré Boleslavi.
Noc kostelů se v posledních letech stala pevnou součástí kulturního kalendáře v ČR i dalších evropských zemích. Podle organizátorů loňský ročník, který se nesl v duchu tématu naděje, zaznamenal více než 460 000 návštěvnických vstupů. Do programu se tradičně zapojí církve a náboženské společnosti po celé zemi.
Rusko je hrozbou i pro vás, vzkazuje Evropě Kyjev po incidentu s dronem
Dnešní proniknutí ruského dronu do vzdušného prostoru Rumunska a jeho výbuch v obytné zástavbě v Galati opět dokazuje, že ruská agrese představuje skutečnou hrozbu pro černomořský region i pro celou Evropu. Uvedl to ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha a dodal, že Rumunsko má plnou podporu Kyjeva.
HDP roste, české ekonomice se daří. Bude hůř, varují ekonomové
Česká ekonomika vzrostla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 2,2 procenta. Vyplývá to ze zpřesněného odhadu, který v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). O desetinu procentního bodu tak zlepšil svůj první odhad z konce dubna. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,2 procenta. Dopady blízkovýchodního konfliktu se do ekonomických čísel ještě propíšou, varují experti.
Zásah ruského dronu v zemi NATO. Rumuni žádají okamžitou mezinárodní reakci
Ruský dron zasáhl v noci na pátek dům v rumunském městě Galati u hranic s Ukrajinou. Dům utrpěl značné škody, dva lidé byli lehce raněni. Rumunské ministerstvo uvedlo, že dron pronikl do rumunského vzdušného prostoru a zřítil se na střechu domu v Galati, čímž způsobil požár. „Odsuzujeme ruskou bezohlednost,“ reagovalo NATO. Rumunský prezident volá po protiakci.
Do důchodu s milionem korun navíc. Schillerová překvapila další změnou penzí
Důchodový systém v Česku čeká další výrazná proměna. Kromě již avizovaných slibů snížit hranici věku odchodu do důchodu a změnit způsob výpočtu státní penze hodlá ministerstvo financí sáhnout i do soukromého spoření na penzi.
ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.