Kultura

V Brně začal festival židovské kultury Štetl Fest, připomene konec války i swingaře

ČTK ČTK
27. 8. 2025 17:59
Přehlídka židovské kultury Štetl Fest se letos znovu rozrostla, v pěti dnech nabídne 130 akcí a pět výstav. Čtvrtý ročník začal v Arnoldově vile, jeho program se však odehrává na řadě dalších míst v Brně. "Jsme rádi, že touto formou můžeme přibližovat židovskou kulturu minulosti i současnosti," řekl při zahájení předseda Židovské obce Brno Jáchym Kanarek.
Štetl fest, festival židovské kultury, Brno
Štetl fest, festival židovské kultury, Brno
Štetl fest, festival židovské kultury, Brno
Štetl fest, festival židovské kultury, Brno
Štetl fest, festival židovské kultury, Brno Zobrazit 9 fotografií

Židovská obec festival pořádá se spolkem Štetl. Jde v tuto chvíli o největší festival židovské kultury v Česku, uvedla velvyslankyně Izraele Anna Azariová. Loňský ročník přilákal přes 10 tisíc návštěvníků.

Letošní Štetl Fest má podtitul Konec války, ovšem doplněný otazníkem. Připomíná tak 80 let od ukončení druhé světové války, ale zároveň klade otázky po původu i příčinách trvání konfliktů. "Budeme se zabývat například tím, proč se války stále vracejí, co válečné konflikty spouští a jaké máme hodnoty. Ale chceme také dávat naději," řekla ředitelka festivalu Eva Yildizová.

K tématům festivalu patří historie Brna v době nacistické okupace, osudy uprchlíků s takzvanými Nansenovými pasy nebo osobnost a tvorba Otta Eislera, architekta brněnské synagogy i zoologické zahrady. Zvláštní pozornost festival letos věnuje swingové hudbě za druhé světové války, s ní spojené odbojové aktivitě, a terezínské skupině Ghetto Swingers, jejímž zakladatelem byl "Brňák" Eric Vogel.

V Arnoldově vile, která dnes hostila slavnostní zahájení festivalu, návštěvníci najdou výstavu Rabi Feder Superhero. Připomíná odkaz rabína Richarda Federa, jenž žil v letech 1875 až 1970. Sehrál důležitou roli při obnově židovského náboženského života v Československu po válce. Díky své skromnosti a vnitřní síle se podle tvůrců výstavy stal tichým, ale přesto nesmazatelným "superhrdinou" své doby.

Související

Vatikán poprvé blahořečil celou rodinu. Ulmovy za ukrývání Židů popravili nacisté

beatifikace, blahořečení, Polsko, Ulmové

"Rabi Feder je důkazem, že opravdová velikost spočívá v tiché vytrvalosti. Skrze komiksový přístup se podařilo zachytit jeho lidskost i morální integritu," řekl ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. "Považujeme za důležité otevírat téma hrdinství v kontextu současných společenských výzev. Rabín Richard Feder, významná osobnost brněnských dějin, oslovuje i dnešního diváka - nikoli silou gesta, ale silou postoje," doplnila vedoucí vily Veronika Smyslová.

Osobní rozměr výstavě dodaly vzpomínky divadelníka Arnošta Goldflama, pamětníka Federova brněnského působení. Umělecké pojetí výstavy je dílem Petry Goldflamové Štětinové. Kompletní program přehlídky je na webu Štetl festu.

 
Mohlo by vás zajímat

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled

Bosenské muzeum daruje Gaze peníze z výstavy židovské knihy, čelí za to kritice

Bosenské muzeum daruje Gaze peníze z výstavy židovské knihy, čelí za to kritice

Film o Nohavicovi jako pomníček. Řekl ale více o spolupráci s StB i ceně od Putina

Film o Nohavicovi jako pomníček. Řekl ale více o spolupráci s StB i ceně od Putina
kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah judaismus festival Židé holocaust

Právě se děje

Aktualizováno před 1 hodinou
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

ŽIVĚ
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 17 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 28 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 54 minutami
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
před 1 hodinou
Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Slavný Portugalec neustál neúspěch v kvalifikaci Ligy mistrů a po středečním vyřazení s Benficou Lisabon ho vedení klubu odvolalo.
Další zprávy