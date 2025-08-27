V Brně začal festival židovské kultury Štetl Fest, připomene konec války i swingaře

Židovská obec festival pořádá se spolkem Štetl. Jde v tuto chvíli o největší festival židovské kultury v Česku, uvedla velvyslankyně Izraele Anna Azariová. Loňský ročník přilákal přes 10 tisíc návštěvníků.
Letošní Štetl Fest má podtitul Konec války, ovšem doplněný otazníkem. Připomíná tak 80 let od ukončení druhé světové války, ale zároveň klade otázky po původu i příčinách trvání konfliktů. "Budeme se zabývat například tím, proč se války stále vracejí, co válečné konflikty spouští a jaké máme hodnoty. Ale chceme také dávat naději," řekla ředitelka festivalu Eva Yildizová.
K tématům festivalu patří historie Brna v době nacistické okupace, osudy uprchlíků s takzvanými Nansenovými pasy nebo osobnost a tvorba Otta Eislera, architekta brněnské synagogy i zoologické zahrady. Zvláštní pozornost festival letos věnuje swingové hudbě za druhé světové války, s ní spojené odbojové aktivitě, a terezínské skupině Ghetto Swingers, jejímž zakladatelem byl "Brňák" Eric Vogel.
V Arnoldově vile, která dnes hostila slavnostní zahájení festivalu, návštěvníci najdou výstavu Rabi Feder Superhero. Připomíná odkaz rabína Richarda Federa, jenž žil v letech 1875 až 1970. Sehrál důležitou roli při obnově židovského náboženského života v Československu po válce. Díky své skromnosti a vnitřní síle se podle tvůrců výstavy stal tichým, ale přesto nesmazatelným "superhrdinou" své doby.
"Rabi Feder je důkazem, že opravdová velikost spočívá v tiché vytrvalosti. Skrze komiksový přístup se podařilo zachytit jeho lidskost i morální integritu," řekl ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. "Považujeme za důležité otevírat téma hrdinství v kontextu současných společenských výzev. Rabín Richard Feder, významná osobnost brněnských dějin, oslovuje i dnešního diváka - nikoli silou gesta, ale silou postoje," doplnila vedoucí vily Veronika Smyslová.
Osobní rozměr výstavě dodaly vzpomínky divadelníka Arnošta Goldflama, pamětníka Federova brněnského působení. Umělecké pojetí výstavy je dílem Petry Goldflamové Štětinové. Kompletní program přehlídky je na webu Štetl festu.