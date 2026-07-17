V Avignonu se představila zapomenutá Havlova hra. Byla ukryta skoro 40 let

Na divadelním festivalu v jihofrancouzském Avignonu se ve čtvrtek večer v premiéře představila dosud nezveřejněná hra Šeřík zesnulého českého dramatika a někdejšího československého a českého prezidenta Václava Havla.
Součástí připomínkového večera, který se konal u příležitosti nadcházejícího říjnového výročí 90 let od Havlova narození, bylo i premiérové udělení mezinárodní Ceny Václava Havla, kterou získal ukrajinský herec a dramatik Viktor Kyrylov. Informovalo o tom České centrum v Paříži.
Nedokončená jednoaktová hra Šeřík, kterou Havel ve svých poznámkách zmiňoval také jako Varování, byla ukryta takřka 40 let, než byla nalezena v pozůstalosti spisovatele a signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka. "Je vlastně dárkem, který nám ke svým devadesátým narozeninám pan Václav Havel věnoval," okomentoval hru objevitel rukopisu David Dušek.
Ferdinand Vaněk se vrací
Hru dokončil dramatik, herec a režisér Jiří Havelka, který dopsal asi 20 procent textu. Text v podobě scénického čtení představili někdejší studenti 73. ročníku francouzské vysoké divadelní školy ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre), který v letech 2011 až 2014 nesl Havlovo jméno na počest jeho odkazu. Text uvedený pod uměleckým vedením francouzského režiséra Frédérika Potyho přeložila Katia Hala, která už dříve Havlovo dílo převáděla do francouzštiny.
Hra, ve které vystupuje Havlovo alter ego Ferdinand Vaněk, podle tiskového prohlášení Českého centra v Paříži přináší "dialog kočky s myší, tedy příslušníka tajné bezpečnosti s disidentským spisovatelem, je veden přesně v havlovských intencích". Jméno Šeřík pak nese právě zmíněný příslušník tajné policie, který přišel Vaňka navštívit.
Cenu Václava Havla získal Viktor Kyrylov
Čtvrteční večer v Avignonu přinesl rovněž prvního nositele Ceny Václava Havla. Ocenění udělily divadlo La Manufacture a České centrum v Paříži ve spolupráci s Národním divadlem v Praze a Nadací Dagmar a Václava Havlových. Osmičlenná mezinárodní porota vedená šéfem Národního divadla Janem Burianem vybírala z pěti finalistů.
Těmi byli vedle Kyrylova brazilská režisérka Christiane Jatahyová, palestinská básnířka a dramatička Hind Džúdaová, francouzský spisovatel Édouard Louis a francouzsko-íránská novinářka a autorka Delphine Minouiová.
Porota podle Buriana rozhodovala "v širokém spektru bolavých témat z celého světa". "Přes různé žánry i přes různé zkušenosti jednotlivých autorů ukazovala většina z nich odvahu zobrazovat svět pravdivě bez ohledu na to, jak je to komu příjemné. Z toho by měl Václav Havel jistě radost," uvedl.
Jako vítěze a prvního nositele Ceny Václava Havla vybrali porotci Kyrylova, jehož hra Maintenant je n'écris plus qu'en français (Teď už píšu jen francouzsky) ukazuje otřes jeho divadelního snu v Moskvě, který se vinou ruské invaze na Ukrajinu mění ve zradu.
"Z mnoha zajímavých a kvalitních kandidátů vybrala porota Viktora Kyrylova, jehož tvorba v sobě spojuje uměleckou kvalitu s osobními bolestivými zkušenostmi ze současného světa, ve kterém se z bývalých přátel stávají změnou společenských okolností nepřátelé," uvedl Burian. Kyrylovovu hru aktuálně uvádí Festival Off Avignon.
Kyrylov při předávání cen prohlásil, že v příběhu Václava Havla našel hlubokou inspiraci a přesvědčení, že umělecká profese může sloužit něčemu většímu a že právě z malých sálů, jen z poloviny plných, se daří svrhávat diktatury.
O Havlovi jako zdroji inspirace hovořili dnes i ostatní finalisté. "Havel je člověk, který odmítl mlčet tváří v tvář násilí systému," prohlásil Louis, jehož tvorbu mohou Češi znát nejen z překladů knih, ale také z her uvedených v českých divadlech. Louis poznamenal, že Havel jako dramatik a disident proměnil psaní ve zbraň proti státním lžím a útlaku.
Budova 34 ve Zlíně stále doutná, zásah hasičů potrvá i přes víkend
Hasiči devátým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Zásah potrvá i celý nadcházející víkend, řekla v pátek mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Dron s termokamerou stále nachází v sutinách ohniska hoření.
Kam na vodu, když nechcete na přecpanou Vltavu? Odborník radí řeky, kde si léto užijete bez davů
České řeky nabízejí víc než fronty u jezů a plné kempy na Vltavě. Odborník Petr Ptáček radí, kam vyrazit za klidnější vodou, kde jsou letos nejlépe sjízdné úseky a které řeky naopak vyžadují zkušenosti nebo větší opatrnost. Rozhodovat bude hlavně aktuální vodní stav.
Výrobě osobních aut v Česku se daří, v pololetí vzrostla o 4,4 procenta
Tuzemské automobilky vyrobily v prvním pololetí 780 378 osobních aut, což je meziročně o 4,4 procenta více. V červnu produkce vzrostla o 3,3 procenta. Celkem 40 procent vyrobených aut byly elektromobily nebo hybridy. Z toho bylo 130 356 elektromobilů. V pátek to oznámilo Sdružení automobilového průmyslu.
Rovnováha nevydržela. Betonová plastika u Barrandovského mostu se rozpadla na silnici
Rozměrná betonová plastika nazvaná Rovnováha u pražského Barrandovského mostu se v pátek ráno rozpadla a zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. Nikdo zraněn nebyl, v místě je ale částečně omezena doprava. Na bezpečnost tam dohlíží policisté, řekl policejní mluvčí Richard Hrdina. Na událost upozornil server iDNES.cz.
Nová česká posila v zahraničí, dvojice vrtulníků pomáhá chránit polské nebe
Dvojice vrtulníků AH-1Z Viper od června pomáhá chránit polský vzdušný prostor. Po třech měsících vystřídaly dosavadní vrtulníky UH-1Y Venom. Úkol v Polsku převzali vojáci v rámci šesté rotace úkolového uskupení Heli Unit. Dva vrtulníky budou v Polsku nasazené do září. V pondělí to potvrdila mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová.