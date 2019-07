V 90 letech zemřela filozofka Ágnes Hellerová. Patřila mezi silné Orbánovy kritiky

Maďarská disidentka a filozofka Ágnes Hellerová psala o filozofii dějin, etice a také o teorii modernity. Patřila také mezi silné kritiky maďarského premiéra Viktora Orbána, podle něj silně podrývá demokracii. O úmrtí Hellerové informovala v pátek Maďarská akademie věd. Bylo jí 90 let.

Hellerová byla židovského původu, přežila holokaust a v komunistickém Maďarsku byla terčem politické persekuce. V roce 1968 například podepsala protest proti potlačení pražského jara v Československu.

V roce 1977 nakonec odešla s manželem, filozofem Ferenc Fehérem, do exilu, nejdříve do Austrálie. Později přednášela 25 let politickou teorii na newyorské New School for Social Research. Filosofka byla ovlivněna svým učitelem, marxistickým filozofem Györgym Lukácsem.

Do Maďarska se vrátila až po pádu komunismu v roce 1989. Hellerová hodně psala o filozofii dějin a etice a také o teorii modernity. Byla zastánkyní liberální demokracie a silnou kritičkou Orbána.

Podle maďarských médií Hellerová zemřela, když si šla v pátek zaplavat na jezero Balaton.